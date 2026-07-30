Era de esperarse

No me sorprende que Elmis Castillo sea el padrino. Digo, todo el mundo sabe que él y el novio son como hermanos siameses: colaboran en todos los proyectos, se apoyan mutuamente y hasta respiran al mismo ritmo. ¿Pensar en otro padrino? Eso sería traición. ¡Qué originalidad la de esta boda! El “mijito” no solo es padrino, es prácticamente el conovio honorífico.



No se la pierdan

Recorrí la Feria de Artesanías y me sorprendió la gran cantidad y calidad de los productos exhibidos. Hay una diversidad increíble que satisface todos los gustos y presupuestos. Realmente es imposible salir sin alguna compra; cada pieza cuenta una historia y lleva el esfuerzo de manos talentosas. Apoyen a los artesanos, disfruten el ambiente y llévense un recuerdo único.

Boca de pato ‘premium’

“La Cuchita” se hizo micropigmentación de labios y ahora parece que le inyectaron dos globos de helio listos para el desfile. El procedimiento la dejó más cerca de explotar que de estar guapa. Sí, sí, sí, entiendo que hay que esperar para ver los resultados, pero la elección de color y lo inflamado que terminó el área intervenida no me convence, parece un experimento fallido.





