Incrédula

Ah, la “Boom”, la mujer cuyo cuerpo es tan único que tuvieron que escanearlo para “otras contexturas”… mientras el nombre del juego ya lo había soltado ella misma. Yo, como siempre, necesito ver para creer: el escáner, el contrato y la prueba de que esta vez no es otra mentira descarada de las que colecciona. Hasta entonces, solo veo humo y poses.

¿Qué pasó?

Male, al parecer, volvió a activar el modo soltera “premium”. En redes circula el rumor de que ya no habría prometida y, para darle combustible al misterio, desaparecieron de Instagram las fotos y recuerdos de la relación. ¿Ruptura, limpieza digital o simple archivazo? Sea lo que sea, el algoritmo ya está sirviendo más drama que café. Y nadie pidió menú.

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Luchas ajenas

La “Iguana”, campeona de coger luchas ajenas en el circo de “el enemigo del cabello” y la bocatoreña. Resultado: ella salió más raspada que nadie. Pero no es tonta… es como el partido Molirena. Huele quién va ganando y se muda de trinchera más rápido que un lagarto al sol. Pierde la pelea prestada y aún así termina del lado del “scoreboard”.