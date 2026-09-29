Colegios particulares tendrán matrículas de hasta $2,223 y anualidades de $7,225 en 2027

Los costos de matrícula y anualidad en los colegios particulares para el año lectivo 2027 en el nivel de primaria se encuentran entre $70.00 y $2,223.33, mientras que las anualidades van de $450 a $7,225.

Estos datos fueron divulgados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), tras un monitoreo realizado en más de 200 centros educativos particulares a nivel nacional.

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En el caso de la matrícula, 133 de los 183 colegios con datos comparables con el año 2026, equivalentes al 73%, mantendrán el mismo costo o reportaron disminuciones para el año lectivo 2027. En consecuencia, 50 colegios reportaron aumentos. El mayor incremento registrado fue de $207.50, equivalente a 65.4%.

En cuanto a la anualidad, 137 de los 183 colegios comparables, aproximadamente el 75%, mantendrán el mismo costo o reportaron reducciones con respecto al año 2026. En el nivel de primaria, 132 colegios no presentaron variación, 46 reportaron aumentos y 5 disminuciones, siendo el mayor incremento individual de $755.00, equivalente a 54.7%.

Por niveles educativos también se observaron variaciones en los costos de matrícula. En Panamá Centro, donde se concentra una parte importante de la muestra, se analizaron 55 colegios privados.

Para el nivel preescolar (kínder), 36 colegios mantendrán sus costos, 15 reportaron aumentos y 3 disminuciones. En primaria, 35 mantendrán los mismos precios, 15 anunciaron aumentos y 4 disminuciones. En premedia, 32 no presentan variación, 16 reportaron aumentos y 4 disminuciones; mientras que, en media o bachillerato, 33 mantendrán los costos, 19 reportaron aumentos y 4 disminuciones.

El monitoreo también permitió identificar que 42 centros educativos particulares a nivel nacional reportaron cobrar una cuota única de admisión, cuyos montos oscilan entre $15.00 y $6,000.00 por estudiante.

Este concepto representa un costo adicional que los padres de familia y acudientes deben considerar al momento de calcular el desembolso requerido para ingresar a determinados colegios particulares.

La Acodeco recordó a los padres de familia y acudientes que los costos de matrícula y anualidad constituyen solo una parte de los gastos asociados a la educación privada. Pueden existir costos adicionales por actividades extracurriculares, ferias familiares, asociaciones de padres de familia u otros conceptos, así como descuentos especiales, por lo que es importante revisar detalladamente las condiciones del contrato de prestación del servicio educativo antes de formalizar la matrícula.

Los padres de familia y acudientes tienen derecho a conocer previamente cuánto deberán pagar por la educación de sus hijos, así como las fechas y condiciones de pago. También se recomienda comparar las opciones disponibles, considerar la ubicación del centro educativo e informarse sobre todos los costos que deberán asumir durante el año lectivo.