Libreto

Yemil y Barbel parodian la comedia de los dos caballos, perdón caballeros. La cosa es que ninguno se aprendió bien el librero porque eso de meter a las mujeres para hacerse el salsa no tiene ni gracia. ¿Qué culpa tiene la Tati que ahora está feliz con su vida de esposa hogareña? Que alguien les diga que hay otras formas de hacer sonido. ¡Perecita!

Bailecito

Esos bailecitos sensuales del Boza y su “paisito” pueden hallar justificación en la canela pura que se vive al inicio de toda relación (ternuritas), pero lo cierto es que esa picardía debe quedar para intimidad de la relación. Qué necesidad hay de estar exponiendo así a la muchacha ante todo el país. Por cierto, me mató su carita de felicidad y sus movimientos, ¿sí se movió?

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Ideas

Elisama trata de salir del sarcófago musical y aunque no se puede negar que la pela tiene lo suyo y mucho flow, esa mezcla de material viejo me da a entender como ya no hay muchas ideas nuevas. Será que pasa otros 10 años más intentando pegarse. Ay no, mejor que vaya pensando en otra cosa a no ser que lo de la música sea puro pasatiempo.