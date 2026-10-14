No sean así

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La gente si es insensible, la casa de los padres de Margarita Henríquez sufrió grandes daños a causa del sismo al igual que otras familias. No obstante, hubo personas que optaron por criticarla y no darle apoyo. El poco importa está a flor de piel. El hecho de que Margarita sea conocida, no significa que en un parpadeo pueda construirle la casa a sus padres otra vez.

Así se hace

El que anda que no para, es Lucho Pérez, a pesar de que su casa sufrió serias afectaciones. El “mijito” se ha movilizado para llevar ayuda a diversos puntos del país. Ha contado con la ayuda de conocidos para recaudar enseres para esas familias que hoy día lo perdieron todo. Se ve que es un hombre de fe y que su don de ayudar hace la diferencia.

Labor

Tiffany García está que no para aportando su granito en el lugar de los hechos. En esta ocasión hay que reconocer su labor, no cualquiera dona su tiempo para brindar apoyo a personas que no son familia. Por ahora, tratemos de olvidar todas esas historias en las que Tiffany estuvo enredada hace unos meses. Lo primordial es que la gente la está recibiendo con los brazos abiertos.