Anonymous advierte que intensificará sus ataques contra Rusia

Anonymous, agrupación de hackers, advirtió que intensificará sus ataques contra Rusia en represalia por su invasión a Ucrania.

Aunque su accionar incurre en delitos cibernéticos graves, el colectivo recalcó que los mismos están justificados porque hay "ucranianos inocentes que están siendo masacrados".

Para cesar sus ataques contra el Kremlin, Anonymous pide que se restaure la paz en Ucrania.

El grupo se ha atribuido muchos ataques cibernéticos, incluidos los derribos de páginas web rusas y el robo de datos confidenciales del gobierno.

Pero uno de los más celebrados fue el ataque a la televisión rusa.

"Desde que declaramos la guerra cibernética al Kremlin, ha habido dos ataques en los canales de propaganda del Kremlin que interrumpieron la transmisión real. Hemos transmitido imágenes y videos de la situación actual en Ucrania", dijo uno de los integrantes de Anonymous a la BBC.

Empleando una técnica de "intrusión de señal de transmisión", tomaron el control de la señal de transmisión del canal durante unos 12 minutos.

En otro ataque, hicieron que los canales de televisión rusos reprodujeran el himno nacional ucraniano.

Pese a las buenas intenciones, los ciberexpertos están cada vez más preocupados por la explosión del hacktivismo desde la invasión.

Consideran que la vigilancia cibernética está desdibujando los límites en un entorno caótico y ya muy disputado y podría conducir a una escalada, o alguien podría causar daños reales accidentalmente a una parte crítica de la vida civil.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU— Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022