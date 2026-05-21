El programa de China International Press Communication Center (CIPCC) 2026 dio inicio oficialmente con la participación de periodistas provenientes de América Latina y el Caribe, África, Asia Pacífico, Eurasia, Estados Árabes y países de Europa Central y Oriental.

Esta iniciativa, promovida por la Asociación de Diplomacia Pública de China, busca impulsar la cooperación entre los medios de comunicación de China y de los países en desarrollo. Además, tiene el objetivo de que los periodistas extranjeros puedan comprender la cultura y diversos aspectos del gigante asiático.

Desde la fundación del CIPCC, hace 12 años, cerca de 1,000 periodistas de más de 140 países en desarrollo han sido capacitados y han realizado visitas de campo organizadas por el programa, explorando distintas regiones de China y siendo testigos de los avances del país.

La apertura del programa de CIPCC estuvo a cargo de Tong Xiaoling, vicepresidenta de la Asociación de Diplomacia Pública de China.

Por su parte, Hong Lei, ministro asistente del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, señaló que 98 amigos de 90 países diferentes están en Beijing, lo que es un ejemplo claro de solidaridad, cooperación y trabajo en equipo.

Hong Lei agregó que durante los últimos cinco años han recibido a grupos de comunicadores que llegaron para conocer y entender al país, y a través de miles de informes, presentaron al mundo un panorama de China preciso, multidimensional y resonante.

La inauguración también contó con la participación del doctor Ma Huaide, presidente de la Universidad Renmin de China, quien indicó que esta casa de estudios superiores concede gran importancia a la comunicación internacional y al aprendizaje mutuo entre civilizaciones. Asimismo, promueve activamente los intercambios y el diálogo entre académicos chinos y extranjeros, así como jóvenes estudiantes y profesionales de los medios de comunicación.

También, ofrecieron un discurso los representantes de los participantes de CIPCC, entre ellos, Moiz Farooq, de Pakistán; Nadege Yameogo, de Burkina Faso; Ashley Martínez, de República Dominicana; Ali Ibrahim Aati, de Arabia Saudita y Ekaterina Veka, de Rusia.