El papa se agrava, está en estado crítico y tuvo una crisis respiratoria

El papa Francisco, hospitalizado en el hospital Gemelli, se agravó este sábado y se encuentra en estado "crítico" tras sufrir este sábado una crisis respiratoria por lo que se le tuvo que suministrar oxígeno y presentar trombocitopenia debido a una anemia que requirió transfusiones de sangre, según el último parte médico.



"El estado del Santo Padre continúa siendo crítico, por lo que, según se explicó ayer, el papa no está fuera de peligro. Esta mañana el Papa Francisco presentó una crisis respiratoria asmática prolongada, que requirió también la aplicación de oxígeno de alto flujo", se lee en el comunicado difundido por el Vaticano.



Añade que "los análisis de sangre realizados hoy también revelaron trombocitopenia (plaquetas en sangre en cantidad inferior a lo normal), asociada a la anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre".



Francisco sigue "alerta" y "ha pasado el día sentado en el sillón" aunque con más molestias que ayer", añadió la nota.



"Por el momento el pronóstico es reservado", continuó el parte médico de este sábado, el más grave de los difundidos hasta ahora por el Vaticano.



El informe recoge las palabras del doctor Sergio Alfieri, responsable de Cirugía del hospital Gemelli de Roma y que operó a Francisco en las anteriores ocasiones, y que en rueda de prensa este viernes aseguró que "el papa no está fuera de peligro" aunque "no se encuentra en peligro de vida".



Mientras, en el exterior del hospital se concentraron varias decenas de fieles en la plaza de entrada dell Gemelli, alrededor de la estatua de Juan Pablo II, donde se ha improvisado un altar con flores y velas, para rezar juntos el rosario "por la salud del Santo Padre Francisco" en italiano, inglés, español, francés y portugués.



Una oración por el papa "para su recuperación para su regreso, pronto, a su casa, Santa Marta", según se lee en las hojas de papel que los fieles sostienen en sus manos junto con las cuentas del rosario, en una iniciativa puesta en marcha por estudiantes laicos de Universidades Pontificias y difundida por redes sociales.



Esta mañana, la oficina de prensa del Vaticano se había limitado a comunicar que el papa había descansado bien.



El papa seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que esté curado de su neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta pero "se necesitará tiempo", aseguró Alfieri.



El pontífice, de 88 años, fue ingresado el viernes de la pasada semana en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios, que resultaron deberse a una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral.



Los médicos explicaron que el papa llegó con el problema de la infección y que sólo algunos días después surgió la neumonía bilateral.



Como la semana pasada, este domingo sólo se difundirá el texto del ángelus para que el papa pueda descansar.