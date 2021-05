El Vaticano pide un alto el fuego entre israelíes y palestinos

El papa Francisco y la Santa Sede están preocupados por la escalada de violencia entre israelíes y palestinos y piden un alto el fuego inmediato porque el "conflicto está acarreando la ruina, además de la muerte".

Así lo ha afirmado hoy el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al margen de la presentación de un libro dedicado al exdirector del diario vaticano "L'Osservatore Romano" Mario Agnes, informó el portal de noticias vaticano Vatican News.

Parolin destacó que es urgente que israelíes y palestinos dejen las armas y retomen la senda del diálogo para poner fin a la violencia, que continúa "a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego".

Preguntado por si la Santa Sede podría actuar como mediadora, Parolin ha rechazado esta posibilidad: "Me parece que se ha dicho por parte de algunos que no quieren interferencias. En un sentido técnico quizás no, no creo que se den las condiciones", argumentó.

"Pero ciertamente tenemos que llevar a cabo cualquier acción que pueda ayudar, en primer lugar, a un alto el fuego, a que se ponga fin a este conflicto, a que podamos llegar a una resolución de acuerdo con la solución de los dos Estados", añadió.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, será recibida el sábado por el papa en el Vaticano y después conversará con Parolin, que ya ha adelantado que tratará la situación de violencia en Gaza entre los temas.

El pasado domingo, el papa Francisco pidió el cese de la "terrible e inaceptable" violencia que sacude desde hace días la Franja de Gaza y varias ciudades de Israel, y que ha causado cientos de muertos y heridos "inocentes, entre ellos niños".

Reportan dos muertes en Israel

Dos personas murieron hoy en Israel por el impacto de cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, lo que elevó a 12 el total de fallecimientos en el país desde el comienzo de la actual escalada bélica, informó el servicio de emergencias israelí Maguén David Adom.

Las muertes de hoy son las primeras en Israel desde el sábado, mientras que la cifra de fallecidos en Gaza aumentó hoy a 213, coincidiendo con la novena jornada de intercambio de fuego en la zona.

Los dos fallecidos hoy en Israel eran trabajadores extranjeros tailandeses, que trabajaban en el sur del país, cerca de la Franja.

Otras siete personas resultaron heridas a causa del impacto, una de ellas de gravedad, otra en estado moderado y cinco leves, detalló Maguén David Adom.

Este incidente llega en una nueva jornada de violencia en la zona, con nuevos disparos de cohetes desde Gaza hacia Israel y continuos bombardeos israelíes en el enclave.

Los ataques israelíes en la Franja elevaron hoy también la cantidad de muertos palestinos, que llegó a 213 personas, incluyendo a 61 niños, 36 mujeres y 16 ancianos.

Según cifras del Ejército israelí, las milicias en Gaza han lanzado hasta el momento más de 3,440 proyectiles, de los cuales unos 500 cayeron dentro del enclave y la mayoría fue interceptada por el sistema Cúpula de Hierro, que mantiene una efectividad del 90%.

Esta mañana, por otra parte, y por primera vez desde el comienzo de las hostilidades el pasado lunes, Israel abrió los dos cruces hacia Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria donada por distintas organizaciones internacionales.

Tras el ingreso de algunos camiones, que llevaban equipamiento médico, combustible y alimento para animales, ambos cruces fueron impactados por cohetes lanzados desde dentro de la Franja, hiriendo a un soldado israelí y causando el cierre de ambos pasos por parte de las autoridades de Israel, informó hoy el COGAT, órgano militar israelí que gestiona asuntos civiles en territorio palestino.

