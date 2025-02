España afirma que las guerras comerciales 'afectan a todo el mundo y empobrecen a todos'

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, advirtió este martes que "las guerras comerciales afectan a todo el mundo y empobrecen" tanto "al que las inicia como al que tiene que responder", en referencia a la situación de amenazas arancelarias del gobierno de Estados Unidos a la UE.



En una entrevista en Televisión Española, Albares evitó pronunciarse sobre cuál sería la respuesta europea en el caso de que finalmente lo haga, con el argumento de que "en política exterior uno se basa exclusivamente en hechos" y no en "profecías o futuribles".



El jefe de la diplomacia española recordó que la UE es favorable al "libre comercio" y no quiere entrar en una guerra de aranceles con el presidente de EE.UU., Donald Trump, pero también que Europa tiene claro cuáles son sus intereses y tiene "los instrumentos y la voluntad, si hace falta, de aplicarlos".



Dicho esto, dejó claro que el "espíritu" con que se acercan a la administración Trump es el de "seguir cooperando", porque Estados Unidos es "el aliado natural de la UE" y porque entiende que "la cooperación en política exterior siempre es mucho más potente que la confrontación".



La Unión Europea ya mostró este lunes su disposición a un diálogo “robusto” y “constructivo” con Estados Unidos ante la amenaza de aranceles a la UE, si bien aseguró que está preparada para “responder con firmeza” ante cualquier ataque injusto o arbitrario.



“La UE está preparada para un diálogo sólido pero constructivo con Estados Unidos, aunque también reconocemos los posibles retos en la relación con EE. UU. y estamos preparados para que, cuando se nos ataque injusta o arbitrariamente, la UE responda con firmeza”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al término de una reunión informal de los líderes comunitarios.



Trump ha iniciado su segundo mandato como presidente de EE. UU. con la amenaza de imposición de aranceles del 25% a las importaciones de sus principales socios comerciales, Canadá y México, unos gravámenes que se han aplazado hasta marzo 'in extremis' tras obtener compromisos en materia fronteriza con los gobiernos canadiense y mexicano.



Asimismo, el mandatario estadounidense impuso aranceles del 10% a las importaciones de China que entraron en vigor la medianoche de este martes, si bien ambos países se han emplazado a reuniones en los próximos días para analizar la posibilidad de una pausa.



Ante este escenario, Pekín anunció este martes que impondrá aranceles del 10% al 15% a ciertos productos de los Estados Unidos a partir del 10 de febrero.