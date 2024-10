Israel declara a Guterres persona 'non grata' y prohíbe su entrada al país

El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, anunció este miércoles que ha decidido declarar persona 'non grata' al secretario general de la ONU, António Guterres, y prohibir su entrada en el país, ya que considera que no condenó "de forma inequívoca" el ataque iraní del martes.



"Quien no puede condenar de forma inequívoca el atroz ataque de Irán contra Israel no merece poner un pie en suelo israelí. Se trata de un secretario general antiisraelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos", advirtió Katz en un comunicado en el que hizo el anuncio.



Anoche, minutos después del fin de ataque, Guterres condenó "el crecimiento del conflicto en Oriente Medio con una escalada tras otra" y reiteró la necesidad de un alto el fuego.



"Esto tiene que parar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego", escribió sin mencionar de forma directa a Irán.



El ministro Katz también acusó al líder de la ONU no haber denunciado la atrocidades de Hamás durante el ataque múltiple del pasado 7 de octubre y "las atrocidades sexuales cometidas" por sus milicianos.



Un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, el pasado 23 de febrero, constató que el grupo islamista de Hamás, y otros grupos armados palestinos, cometieron violaciones a gran escala del Derecho Internacional los días 7 y 8 de octubre, entre ellos abusos, agresiones sexuales o tortura.



Asimismo, el 24 de octubre de 2023, Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque del grupo palestino que dejó 1,200 muertos y 251 secuestrados, pero matizó que estas acciones no venían de la nada sino tras décadas de ocupación.



Aquellas declaraciones, en su momento, también provocaron indignación entre el Gobierno israelí que, ya entonces, declaró a la ONU persona 'non grata'.



"Nos negaremos a expedir visados a los representantes de la ONU", adoptó en represalia el embajador de Israel ante el organismo, Gilad Erdan.



No es la primera vez que el titular de Exteriores emprende acciones contra líderes políticos que critican políticas de Israel. El pasado mes de febrero, el presidente de Brasil, Lula da Silva, también fue declarado persona 'non grata' tras describir la guerra en Gaza como un genocidio comparable al Holocausto nazi.