El principal reto que tendrá el futuro gobernante de Ecuador será combatir la inseguridad que en el país suramericano se encuentra a niveles altísimos.

Esa es la percepción de Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, quien visitó recientemente Panamá, invitado para participar en el Foro Económico Internacional del CAF.

“Hoy, Ecuador vive una situación como la que se vivió en la época álgida de Medellín, que fue algo muy grave”, comparó el alcalde.

Y es que en esta ola de violencia que vive Ecuador, han sido asesinado cinco alcaldes, lo que, a criterio de Maldonado, responde a temas del crimen organizado, a decir de quienes generan las investigaciones.

“Si no hay seguridad no hay inversión; el ciudadano en común vive en zozobra y quienes hoy fungimos como autoridades, también nos encontramos en una situación donde no podemos tener suficiente espacio de cercanía y de gestión para con cada uno de nuestros habitantes”, confesó.

Hay otros temas importantes para el país sureño como la situación migratoria. Ecuador tiene un índice muy elevado en lo que es migración, principalmente a los Estados Unidos y a Europa, en menor medida.

En tercer lugar, el alcalde dijo que también preocupa la situación económica, ya que desde hace varios años no se ha podido tener una luz en cuanto al desarrollo económico que necesita Ecuador.

“Se construye un presupuesto anual, pero aparecen siempre temas en el camino, que obligan a las autoridades nacionales a reorientar los recursos y eso hace que se desatiendan obligaciones como salud, educación, infraestructura”, contó Maldonado.

El político anhela que el nuevo presidente tome las mejores decisiones y se rodee de un gran equipo que permita al país tener un norte y salir de la crisis que está viviendo.

Ecuador celebra elecciones presidenciales este domingo, con un panorama similar al vivido en 2023, con el actual mandatario Daniel Noboa y la representante del Correísmo, Luisa González, como favoritos.

Si ninguno alcanza las condiciones necesarias para evitar una segunda vuelta, el balotaje se realizará el próximo 13 de abril.