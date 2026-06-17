No puede haber soluciones políticas sin las mujeres: Colombia lleva el debate de género al Consejo de Seguridad

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, defendió este miércoles ante la ONU que no puede haber una paz sostenible si no es con la participación plena de las mujeres.



"Reafirmamos que no puede haber soluciones políticas sostenibles sin la participación plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres", declaró Villavicencio a las puertas del Consejo de Seguridad.



La canciller compareció ante los medios antes de presidir un debate sobre mujeres, paz y seguridad en el marco de la presidencia colombiana del órgano, que ostenta este mes de junio.



"Las consecuencias devastadoras de los conflictos no son neutrales al género. Afectan profundamente a las mujeres, las jóvenes, las adolescentes y las niñas de manera diferenciada, exponiéndolas a riesgos específicos y formas particulares de violencia, exclusión y vulnerabilidad", aseguró la canciller.



Villavicencio hizo su declaración junto a las representantes permanentes ante Naciones Unidas de Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia, Liberia, Panamá, Reino Unido y Colombia.



La canciller instó a los Estados miembros a implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre este asunto "a través de acciones concretas y verificables".



"Las iniciativas de paz se verán verdaderamente sostenibles cuando las mujeres sean contempladas como líderes, negociadoras y tomadoras de decisiones indispensables cuya representación igualitaria e inclusiva es clave para la paz duradera", aseveró.



Este es el segundo debate de alto nivel que organiza Colombia en el marco de su presidencia del Consejo de Seguridad.



La semana pasada organizó uno sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio que lideró el presidente colombiano, Gustavo Petro.