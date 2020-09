Renuncia el diputado argentino que besó el seno de su pareja durante una sesión virtual

El diputado argentino del oficialista Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, presentó su renuncia después de que la cámara de su ordenador captara cómo besaba a su pareja en un seno durante una sesión de la Cámara de Diputados de la cual participaba de manera virtual desde su domicilio.

Versión impresa

"Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie", destacó Ameri en la carta que dirigió al presidente de la cámara baja argentina, el también oficialista Sergio Massa, quien decretó la suspensión del diputado por la norteña Salta.

En la misiva expresó sus "disculpas" por los hechos que se produjeron durante la intervención de otro diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, cuando la retransmisión en directo de la sesión estaba haciendo un plano general de las señales de todos los diputados desde sus casas y en el recuadro de Ameri apareció una mujer, que él después, en declaraciones a diversos medios, reconoció que era su pareja.

"Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió", agregó en la carta.

El presidente califica de "trágico" lo sucedido

El presidente argentino, Alberto Fernández, indicó en declaraciones a Radio 10 que el episodio sexual en la Cámara de Diputados es "trágico" para la democracia.

"La política se degrada con estos personajes", aseveró sobre Ameri, que pertenecía al mismo espacio político que él, el peronismo.

Fernández llamó a sus colegas a mirar "a los propios compañeros y mirar a quién tienen entre ellos".

VEA TAMBIÉN Confeccionan barandal con tubos robados al Metro de Panamá; Ministerio Público abre investigación

"A mí me asombra, me pregunto qué aprendimos como argentinos, esta gente dice creer en la democracia, esta gente dice que le importa la república, a mí me parece que con lo que hacen contradicen todas sus palabras", recalcó el mandatario.

Un momento insólito en el Parlamento

Las imágenes mostraron cómo la mujer se sentó sobre las rodillas del ya exdiputado, quien la sostuvo por la cintura y se acercó poco a poco a sus pechos hasta recostar su cabeza sobre ellos.

La pareja de Ameri se apartó en un primer momento pero este volvió a acercarse a ella, le bajó el escote del jersey hasta que uno de sus senos quedó al descubierto y comenzó a besárselo durante varios segundos.

VEA TAMBIÉN La farmacéutica china Sinovac prevé aplicar su vacuna masivamente a principios de 2021

"Estoy muy mal, la verdad es que estoy desolado, esto no me tenía que haber pasado", aseguró Ameri en declaraciones al canal local TN.

El diputado explicó que en su casa tiene una señal de internet "espantosa" y que creía que en ese momento estaba "sin conexión" y que por lo tanto su cámara no se estaba viendo en la sesión de diputados.

Cuando su pareja llegó, según su relato, le preguntó cómo le habían quedado "las prótesis" mamarias después de una operación, y entonces fue cuando ocurrió el hecho que en cuestión de minutos se viralizó en el país austral.