Suben a 122 los fallecidos en incendios de Valparaíso en Chile

El número de fallecidos en los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, aumentó a 122, informó este lunes el Servicio Médico Legal (SML).

El presidente chileno, Gabriel Boric, dijo el domingo que "es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010".

Según la citada fuente, la mayor parte de los fallecidos están en la ciudad de Viña del Mar y sus áreas colindantes, como Quilpué y Villa Alemana.

La cadena de incendios arrancó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y rápidamente se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y que los indicios sugieren que no solo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6,000 viviendas afectadas de forma directa.

España apoya a Chile

El rey de España, Felipe VI, envió este lunes un telegrama al presidente de Chile, Gabriel Boric, para expresar su "más sincero pésame" y su apoyo en las tareas de extinción de los devastadores incendios que azotan la región de Valparaíso, que se han cobrado ya 122 víctimas mortales.

En el telegrama, el monarca dice haber recibido la "triste noticia de los trágicos incendios" que afectan al centro-sur de Chile y especialmente a la región de Valparaíso, y que han causado víctimas mortales y numerosos heridos, informó la Casa del Rey.

Felipe VI, en su nombre, en el del Gobierno y en el del pueblo español, transmitió el más sincero pésame y todo el apoyo en las labores de extinción y recuperación de las zonas devastadas por el fuego.

