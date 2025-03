Ucrania dice que está lista para la paz este año, pero que la soberanía no es negociable

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó este martes en la India que su país es el principal interesado en alcanzar una paz integral y duradera en el conflicto con Rusia, y que las recientes conversaciones mantenidas en Yeda con Estados Unidos han abierto nuevas perspectivas para lograr el fin de la guerra este mismo año.



En el marco del Diálogo Raisina, foro de geopolítica en Nueva Delhi, Sybiha resaltó la importancia de las conversaciones en Yeda, donde una delegación ucraniana se reunió con representantes de Estados Unidos y donde, según el ministro, se alcanzaron acuerdos que han impulsado las expectativas de paz.



"Tras el encuentro en Yeda hemos ganado impulso y surgido nuevas oportunidades para terminar esta guerra este año. Ucrania está preparada y no es un obstáculo para lograr este objetivo. Ahora esperamos la respuesta de Rusia", declaró.



Estas declaraciones se producen pocos días después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, nombrara formalmente una delegación para posibles negociaciones de paz, encabezada por el jefe de la Oficina Presidencial, Andrí Yermak, y de la que también forma parte el propio ministro Sybiha.



Uno de los puntos clave de la intervención de Sybiha en el Diálogo Raisina fue la firmeza de Ucrania en cuanto a su soberanía e integridad territorial.



"La soberanía de Ucrania no es negociable. Ningún tercer país tiene derecho a bloquear nuestra decisión de unirnos a cualquier unión o alianza; esta sigue siendo nuestra posición. Nunca reconoceremos ninguna parte de los territorios ocupados por los rusos", sentenció.



Sybiha también expresó optimismo sobre el potencial de liderazgo de Estados Unidos para lograr la paz, aludiendo a las declaraciones de Zelenski en Kiev.



"También creemos que el liderazgo del presidente Trump podría traer una paz duradera", manifestó el ministro. Zelenski había afirmado en su rueda de prensa que confía en que, si Rusia rechaza la propuesta de alto el fuego, la postura de Trump con respecto a Putin será "clara, dura y directa".



El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano abordó la disposición de su país a colaborar con Estados Unidos en el ámbito de los recursos minerales. "Estamos listos para firmar un acuerdo con Estados Unidos sobre nuestros recursos minerales. Hemos llevado a cabo varias rondas de negociaciones y el acuerdo está listo para su firma. En Yeda propusimos a la parte estadounidense que lo firmara", explicó.



A pesar de los avances rusos en el terreno, Sybiha aseguró que la situación estratégica sigue bajo control. "Rusia no ha logrado ningún objetivo estratégico en Ucrania. Si bien han conseguido avances tácticos por diversas razones, estratégicamente la situación está contenida. Ahora es el momento de la diplomacia", aseveró.