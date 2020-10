Un sismo de magnitud 7 sacudió la costas de Turquía y Grecia en el Mar Egeo, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El USGS comunicó que el movimiento telurico se produjo a 33,5 kilómetros del litoral turco, en el archipiélago grecio del Dodecaneso.

Por su parte, la agencia estatal de emergencias de Turquía AFAD reportó el temblor de magnitud 6,6 con epicentro en el mar, a unos 17 kilómetros de la costa de la provincia de Izmir, a una profundidad de 16 kilómetros.

En tanto, el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas y la agencia oficial turca Anadolu, informó que el movimiento telúrico registró una magnitud entre 6,6 y 6,8 en la escala de Richter sacudió este viernes la isla griega de Samos, en el este de país, y la costa egea de Turquía.

Al parecer, en ambos países no se ha confirmado la existencia de víctimas, aunque medios locales hablan de importantes daños materiales tanto en Grecia como en Turquía, que incluyen el derrumbe de varios edificios.

En Grecia, el seísmo alcanzó una magnitud de 6,6 en la escala Richter y se produjo a las 1:51 hora local, según informó el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas.

El movimiento telúrico se sintió en Turquía con una magnitud de 6,8, según la agencia oficial Anadolu, que aseguró que afectó a la costa egea, causando graves daños materiales, aunque por el momento no se ha informado sobre víctimas.

En el caso de Grecia, varios testimonios de isleños en la televisión pública helena, ERT, mencionan importantes daños materiales en la zona.

El epicentro del movimiento telúrico se encuentra en el mar Egeo, a unos 17 kilómetros del distrito de Seferihisar, en la ciudad turca Esmirna.

El temblor se ha notado en gran parte de las provincias del oeste de Turquía y en las cercanas islas griegas.

La gobernación de la provincia turca de Esmirna ha declarado en un comunicado que, por el momento, no se han notificado víctimas, aunque al menos diez edificios se han derrumbado en el barrio de Bayrakli, según informó la emisora NTV.

"Hay edificios que se han derrumbado, pero por ahora no podemos hablar de heridos o muertos. Lo estamos investigando", señaló a Efe por teléfono Büsra Gökçe, funcionaria del ayuntamiento de Esmirna.

Por su parte, la emisora CNNTürk informa sobre cinco fuertes réplicas del terremoto.

"Estaba en un restaurante. Estamos terriblemente conmocionados. Salimos corriendo, un edificio se ha derrumbado ante mis ojos", señaló a Efe por teléfono el empresario Özgür Aktepe, residente en Esmirna.

El terremoto duró más de 30 segundos en la zona griega y se ha sentido en todo el país, incluida la capital, Atenas, que se encuentra a más de 300 kilómetros de Samos, según declaró a ERT el vicealcalde de esa localidad, Mijalis Mitsiós.

Protección Civil griega ha enviado un aviso de posible tsunami a través del servicio de urgencias 112 y el gobierno regional del Egeo del Norte pidió a los vecinos que eviten circular en las carreteras paralelas al mar.

El terremoto tuvo una profundidad focal de 10 kilómetros.

Según el catedrático de Geodinámica de la Universidad de Atenas Efthymios Lekas, aunque aún es muy temprano para saberlo con certeza, es probable que se trate del terremoto principal y más adelante sólo haya replicas.

Un pequeño tsunami inunda una ciudad costera turca tras terremoto en el Egeo

El terremoto ha derribado al menos una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna, ha causado un pequeño tsunami que ha inundado la ciudad costera turca de Seferihisar.

Aunque no parece haberse observado una ola destructiva, el nivel de agua subió de forma repentina un metro e inundó una importante parte de esta ciudad turística de 44.000 habitantes, según muestran vídeos de vecinos emitidos en la cadena NTV.

Las aguas arrastraron sillas, mesas, sombrillas y otros enseres por las calles al tiempo que numerosas embarcaciones del puerto de yates de la ciudad se soltaron de sus amarres.

Seferihisar dista 17 kilómetros del epicentro del temblor, ubicado en el mar Egeo, a unos 10 kilómetros de las costas de la isla griega de Samos.

Mientras tanto, en Esmirna, ciudad situada 60 kilómetros más al norte, se ha derrumbado al menos una docena de edificios, algunos de ellos bloques de pisos, y se teme que puede haber víctimas mortales.

