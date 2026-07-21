Actividad nocturna aporta 1.28% al PIB

En Panamá hay un turismo pujante que está creciendo en forma significativa en los últimos años, pero existe una desorganización en lo que se refiere a la actividad nocturna.

Esto lo reconoció Aramis Cornejo, representante de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas (Arbyd), durante la sustentación de un estudio para conocer el estado de la economía nocturna.

El informe fue elaborado por la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) en colaboración con la empresa Diageo y el apoyo de Arbyd y otras organizaciones similares de la región.

Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares, afirmó que Panamá todavía tiene un trecho por crecer y volver a las cifras de 2018, cuando la actividad nocturna representaba 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

En la actualidad, este indicador ha bajado a 1.28% de la economía, en lo que incidió, evidentemente, la pandemia de covid-19.

"Hay que apuntalar nuevas políticas públicas y estrategias que provengan no solamente del sector público sino también unidos con el sector privado", expresó el empresario.

De acuerdo al informe, el sector nocturno genera empleo a un ritmo superior al promedio, pero la remuneración y la rotación limitan la sostenibilidad del servicio.



La economía nocturna aportó $1,010 millones.

En comparación con 2018, el valor de la economía nocturna del país ha caído 27%.

Según el informe, el reto no es solo contratar, sino retener talento y profesionalizar la experiencia.

El país puede competir si integra gastronomía, cultura, seguridad y movilidad.

Al año 2024, 36,731 personas laboraban en ocupaciones relacionadas a la vida nocturna, lo que representa 5.79% del empleo privado formal del país, con un salario promedio de 752 dólares, por debajo del promedio privado.

"Si queremos servicio de clase mundial y turismo de alto valor, necesitamos carreras, formación, propinas transparentes y mejores incentivos", se sugiere en el estudio.

A grande rasgos el informe describe un sector nocturno en recuperación incompleta, con alta dependencia del turismo y experiencia que requiere reglas territoriales más finas, seguridad entendida como habilitador y no castigo, y presentación gremial como mecanismo para reducir incertidumbre y mejorar condiciones de competencia del mercado formal.

Recomendaciones

El representante de Asobares sugiere que todo el sector turismo opere de manera mancomunada para inyectar a la economía nocturna.

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Valoró la promoción que se está realizando a través del programa Stopover, que permite extender la escala en la ciudad de los visitantes hasta 15 días sin costo adicional.

"Es una estrategia muy buena por parte del Ministerio de Turismo de Panamá, pero esos días que se están alargando, también hay que llenarlos con planes en la noche", recomendó Ospina.