Adjudican la construcción de hospital de Panamá Norte

El hospital de Panamá Norte será construido por la empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. (Asocsa), a la cual se le adjudicó la licitación.

Asocsa presentó una propuesta económica de 79 millones 621 mil 57 dólares con 65 centavos ($79,621,057.65), la más baja de las tres que se entregaron.

En este acto público llama la atención que las otras dos propuestas, presentadas por CTL Ingeniería y Constructora Rigaservices, no fueron consideradas, debido a que no cumplieron con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos.

De haber sido entregado el terreno donde se construirá el hospital al Ministerio de Salud hasta la escogencia de la empresa que lo construirá, transcurrieron ocho meses, por lo que se puede considerar que fue un tiempo prudente para una obra como esta.

El nuevo hospital contará con una consulta externa de 25 consultorios y tendrá área de fisioterapia, farmacia, laboratorio, banco de sangre e imagenología.

Además, dispondrá de espacio para 100 camas de diversas especialidades entre las que se encuentra gineco obtetricia, psiquiatría y pediatría.

Tendrá Unidad de Cuidados Intensivos con 6 camas de las que 2 son para pacientes en estado crítico.'

6.7

hectáreas tendrá de superficie el nuevo hospital para el norte del distrito capital. 6

de noviembre de 2025, el Municipio de Panamá traspasó el terreno al Ministerio de Salud.

El hospital se ubicará en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos y está cerca de la carretera Panamá Norte, por lo que tendrá acceso también para los corregimientos José Domingo Espinar y Rufina Alfaro, de San Miguelito.