Advierten de campaña que busca denigrar a los jueces de la Corte

El abogado Rigoberto Vergara manifestó que pareciera que en Panamá existe una campaña de "ciertos grupos de poder" para desprestigiar a los jueces y al Órgano Judicial, luego de la aparición del vídeo con el cual el medio digital Foco trató de insinuar que el expresidente Ricardo Martinelli mantenía una reunión con un familiar de una de las jueces que actúo en el caso de los supuestos pinchazos.

Versión impresa

Vergara indicó que a su parecer esta campaña se hace quizás con la finalidad de garantizar la arbitrariedad de otros poderes del Estado.

"Esto es verdaderamente lamentable que Panamá, un país que es un Estado autodemocrático, un Estado constitucional de Derecho se den este tipo de situaciones. Yo creo que la sociedad o estos grupos deben entender que el respeto a la autoridad jurisdiccional es importante para el desarrollo económico y político del país, porque es la garantía de la seguridad jurídica", sentenció.

Agregó que no puede someterse a presiones a los jueces, "si no nos gustan sus decisiones, pues hay algún tipo de recursos que se pueden usar, pero no podemos andar con estas diatribas, de que si el juez recibió, que si al juez le dieron, eso se cae de su peso".

Vergara cuestionó por qué las personas que tenían este vídeo, quienes incluso hablaron hasta de cantidades que supuestamente le pagaron a la jueza, no acudieron primero al Ministerio Público a poner la respectiva denuncia.

"Yo creo que aquí se tiene que hacer un alto en esta situación, porque no podemos seguir descalificando a los jueces. Estos mismos grupos que usted los ve en redes sociales y este grupo de personas diciendo que los jueces tienen que ser independientes, etcétera, esas mismas conductas de descalificación son la antítesis de lo que pregonan de la independencia judicial, porque lo están sometiendo a una presión y eso es lo que significa independiente", expresó.

Enfatizó que independiente significa que no está sometido a ningún poder, sin embargo, aquí en Panamá los quieren someter al poder o a las decisiones de un cierto grupo con intereses específicos.'



Ricardo Martinelli anunció que presentará una demanda civil, luego de que el diario digital Foco publicó un vídeo suyo con Alejandro Pérez y el exrepresentante Virgilio Crespo, en un restaurante de la localidad, con el cual especuló que se trataba de una reunión por arreglos en el caso pinchazos.

Tres querellas contra el medio digital Foco y Mauricio Valenzuela, serán presentadas por Virgilio Crespo, Alejandro Pérez y Amado Arjona, después que se publicara este vídeo en redes sociales.

El abogado Alejandro Pérez señaló que en este caso han querido identificar a una persona dentro del Club Unión Española como familiar de una de las juezas, algo que es falso.

"Aquí todas las decisiones que vayan en contra de un cierto grupo son amañadas, son compradas, vendidas, son presionados por los superiores, se inventan cualquier cosa. Antes era con el magistrado José Ayú Prado, que decían que era él quien daba las órdenes, ahora no es eso, sino que los compran y que les dan maletines ", subrayó.

A juicio del jurista, esto es algo que es verdaderamente lamentable, por lo que ya hay que empezar a tomar conciencia de que el país tiene que enrrumbarse por caminos de respeto a la autoridad judicial.

En cuanto a la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público sobre el vídeo, Vergara señaló que es una actitud de aplaudir, pero si esta información no es cierta, como ya se ha dicho, se deben activar los mecanismos legales para que las personas que se dedican a denigrar a la administración de justicia, sean severamente sancionados.