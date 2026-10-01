Atienden peticiones de empresas

Este jueves se dio lectura a las propuestas de modificaciones del proyecto de ley 705 que reforma la norma del servicio público de electricidad.

Algunas preocupaciones de las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica fueron consideradas por los diputados.

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Entre las modificaciones formuladas por el presidente de la comisión, Jamis Acosta, y otros, se dispone que entre las restricciones a las generadoras, estas puedan solicitar nuevas licencias y/o concesiones si, al hacerlo, atienden, directa o indirectamente, a través de otras empresas de generación u otros medios, más de 30% de la capacidad instalada.

El Gobierno había establecido que fuera 30% del consumo de electricidad del mercado nacional.

Según el representante de AES, esta medida si se queda tal como dicta el proyecto original podría incidir en las tarifas.

Por otra parte, los diputados atendieron el temor de las distribuidoras sobre la vigencia de las reformas y su incidencia, en momentos en que se ha entrado en un proceso de renovación de los contratos, que debe culminar en octubre de 2028.

Los diputados oficialistas propusieron que algunas causas para la terminación de los contratos comiencen a regir desde el 22 de octubre de 2028.'



La Comisión de Comercio está en sesión permanente discutiendo el proyecto 705.

Se decretó un receso hasta el 6 de octubre.

En la próxima sesión se discutirán las modificaciones presentadas por los diputados.

La concesión de las distribuidoras eléctricas vence en octubre de 2028.

Entre estas destaca el incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la presente ley o las derivadas del contrato.

Adicional, el incumplimiento reiterado en la ejecución de las obras o instalaciones comprendidas en el programa de inversiones y el incumplimiento reiterado de la obligación de electrificación rural en las áreas rurales no servidas no rentables.

También, si durante el periodo de la concesión, la suma acumulada de las reducciones tarifarias, penalizaciones y multas aplicadas al concesionario por el incumplimiento de normativas vigentes y del contrato, supera el 25% del ingreso total anual facturado por el servicio público de distribución en el año inmediatamente anterior.

Centro de Despacho

Como una propuesta nueva, no incluida en el proyecto del Ejecutivo, los diputados le otorgan independencia técnica y funcional al Centro Nacional de Despacho (CND).

Estas facultades se desarrollan en cuatro artículos nuevos al proyecto 705.

Esto no significa que se independizará de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Etesa), pero sí le dará mayor autonomía.

Por ejemplo, el jefe del CND, con las propuestas presentadas, pasaría a ser seleccionado por la Secretaría Nacional de Energía y nombrado por el Órgano Ejecutivo y estará encargado del centro por un periodo de 7 años.