Cancilleres de Panamá y China conversarán en Nueva York

Los cancilleres de Panamá, Javier Martínez Acha, y de China, Wang Yi, se reunirán este martes en Nueva York, la primera cita de alto nivel entre ambos gobiernos en medio de la tensión por la salida forzada de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal interoceánico y la detención masiva en puertos chinos de buques de bandera panameña.

"La reunión entre ambos cancilleres será de agenda abierta en el marco de una mayor armonización de las relaciones entre China y Panamá, países que desde hace 170 años mantienen relaciones migratorias, comerciales y culturales", indicó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Martínez Acha asistirá a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en ese marco "se reunirá con Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, país que preside en forma rotatoria" dicho ente "durante este mes de mayo y entregará la presidencia en junio a la República de Colombia", agregó la misiva.

La cita entre los ministros de Exteriores de Panamá y China es anunciada en medio de la tensión bilateral producto de la salida del conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos situados cerca del Canal, luego de que la Corte Suprema declaró inconstitucional la concesión otorgada hace más de 25 años.

El encuentro también se da en medio de las presiones de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, amenazó con recuperar el Canal -que su país construyó y administró durante más de ocho décadas antes de traspasarlo a Panamá hace 26 años- dada la supuesta influencia "maligna" de China por la presencia de CK Hutchison.

Las autoridades chinas también han multiplicado este año el número de detenciones de buques de bandera panameña en los puertos de China, lo que EE.UU. ha tildado de "represalia", mientras las autoridades chinas han manifestado que son controles técnicos.