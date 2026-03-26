Cobre Panamá destaca rol de la minería en el desarrollo logístico-energético

Cobre Panamá estuvo presente en el desayuno empresarial del Consejo Empresarial Logístico (COEL), un espacio que reunió a representantes del sector marítimo, logístico, comercial y energético para analizar el potencial de Panamá como hub regional.

La reunión dejó un mensaje central: el país ya cuenta con las capacidades para consolidarse en ese rol, pero opera sus sectores estratégicos de forma desarticulada.

La participación de Cobre Panamá puso sobre la mesa un planteamiento concreto: la minería no es un sector aislado, sino parte integral del engranaje logístico y energético del país.

Graciela Mauad, superintendente de Relaciones Gubernamentales de la empresa, situó la discusión en perspectiva regional al recordar que Panamá llegó a representar cerca del 1.5% de la producción mundial de cobre, en una región que concentra alrededor del 40% del suministro global.

Mauad señaló: "Estamos hablando de la posibilidad de atraer inversión, desarrollar industria y generar valor agregado en la región, en lugar de exportar únicamente materia prima".

Además, destacó que tendencias como el nearshoring (atracción de empresas extranjeras a países vecinos) abren oportunidades concretas para el país en un contexto de creciente demanda de cobre, impulsada por la transición energética y la digitalización.

El impacto económico de la actividad minera fue otro de los ejes del debate. Roberto Gomes Correia, presidente de Ocean Caribbean Logistics Services, señaló que la operación minera llegó a generar más de 40,000 empleos directos e indirectos, una red de más de 500 proveedores. Gomes Correia planteó, además, la necesidad de avanzar hacia la industrialización para procesar recursos localmente y generar mayor valor agregado.'

40

mil empleos directos e indirectos llegó a generar la operación minera.

Desde el sector marítimo, René Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Marítima de Panamá, destacó el rol de las infraestructuras portuarias como plataformas que conectan territorios y dinamizan economías locales. Ricardo Lince Boyd, presidente de MAPA, complementó este punto al subrayar que gran parte del desarrollo ha sido impulsado por inversión privada, lo que exige mayor coordinación intersectorial para garantizar su sostenibilidad.

Al foro asistieron representantes de la Cámara Marítima de Panamá, MAPA, ARPA, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, APAC, AZOFRAP, ACOBIR, ADEDAPP, SPIA y Ocean Caribbean Logistics Services, así como Talleres Industriales, una de las empresas del sector privado vinculadas a la actividad minera nacional, entre otras.

El mensaje del encuentro fue claro: Panamá tiene el potencial para consolidarse como hub logístico-energético, pero lograrlo dependerá de su capacidad para integrar sus sectores estratégicos, garantizar estabilidad en las decisiones y proyectarse con visión de largo plazo. En ese proceso, la minería es una pieza fundamental.