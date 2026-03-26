Con crédito aprobado al Mida se cancelará la deuda a los arroceros

Con el crédito adicional aprobado por el Consejo de Gabinete al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) por $43.7 millones, se terminará de cancelar las deudas pendientes con los productores de arroz.

Así lo aseguró el ministro Roberto Linares Tribaldos, quien indicó que también permitirá al Gobierno ponerse al día con la Ley 107 de incentivos a la producción nacional de granos.

"Vamos a quedar perfectamente al día con los productores y sus pagos adeudados", declaró el titular.

Linares estimó que entre arroceros y maiceros la deuda asciende a $28 millones, mientras que en concepto de la Ley de Granos, existe una deuda de entre $11 y $13 millones.

Mediante esta norma, sancionada el 21 de noviembre de 2013, al productor se le entrega un bono de 2 dólares por cada quintal producido, con rendimiento de hasta 100 quintales de arroz en secano y 120 quintales con riego.

Además, se le entrega un bono por hectárea cultivada adicional de $1,000 para los que siembren en riego y $500 para los que lo hacen en secano.

También, se otorga un bono de 3 dólares por cada quintal de semilla de arroz producida y certificada por el Comité Nacional de Semilla.'



Omar Spiegel, dirigente de los arroceros de Veraguas, afirmó que nunca han querido subsidios ni que el Gobierno intervenga en el precio del arroz, al contrario, su petición es que el mercado se mantenga estable para que contribuya a la transformación del sector.

El arroz, aporta cerca del 7% al valor bruto de la producción agropecuaria nacional, de acuerdo al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El cultivo y procesamiento de arroz genera más de 20 mil empleos directos en todo el país. Su aporte anual se estima en alrededor de 400 millones de dólares, con un valor agregado superior a los 120 millones de dólares.

En agosto de 2024, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio de $7.50 que se le entregaba a los arroceros, medida que se hizo efectiva en abril del año pasado.

Este subsidio surgió cuando el expresidente Juan Carlos Varela decidió ejercer control de precio sobre el grano, en el año 2014.

Los arroceros desde un inicio manifestaron su disconformidad con la medida, situación que 12 años después lo reiteraron, debido a la alteración que sufrió el mercado.

Alfredo Bethancourt, productor de la provincia de Coclé, dijo que en el periodo en que duró el control de precios, el arroz solo subió 10 centavos la libra, situación que no se ajustó a los costos que enfrentan.

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"Hace 15 años costaba 55 centavos la libra y ahora vale 65 centavos, por lo que no debería crearse caos si se eleva el precio", afirmó.

Mediante Decreto Ejecutivo No.27 de 14 de agosto de 2024, se decidió excluir al arroz de la lista de control de precios, que en la actualidad solo se aplica en cuatro productos.

Deuda

Con el pasar de los dos gobierno anteriores, la preocupación de los arroceros radicaba en la deuda que tenían con ellos en concepto del subsidio.

En febrero, por ejemplo, los arroceros de Chiriquí pidieron que se cancelara la deuda, ya que serviría para garantizar liquidez, adquirir insumos, preparar tierras y sostener el próximo ciclo de siembra.

De lo anterior, se desprende que con el fondo aprobado para terminar de cancelar esta deuda, se cierra un capítulo y se abren nuevas oportunidades a los productores de arroz.

Entre estas tenemos el programa "Panamá Crece en Arroz", alianza entre productores, banca y empresas para lograr una producción más eficiente.