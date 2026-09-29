Creación de más plazas en la empresa privada hace bajar el desempleo

La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 8.5%, lo que representó una disminución de 1.9 puntos porcentuales en comparación con el 10.4% de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), tras divulgar los resultados de la Encuesta de Hogares realizada en agosto de este año.

La población desocupada totalizó 189,188 personas, de las cuales 101,327 fueron mujeres y 87,861, hombres, de una población económicamente activa (PEA) de 2 millones 235 mil 167 personas.

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En comparación con septiembre de 2025, la PEA aumentó en 39,117 personas y la población desocupada bajó en 38,114.

En septiembre de 2025 había 99,814 hombres desocupados, por lo que la disminución fue de 11,953 en el último año.

En el caso de las mujeres desocupadas pasaron de 127,488 a 101,327, una reducción de 26,161.

En el renglón en que hubo una disminución fue el de la población ocupada plena, que pasó a 1 millón 90 mil 616 a 945 mil 631 personas, una disminución de 144,985 personas.

La población ocupada plena se refiere al grupo de personas que tienen un trabajo con la jornada laboral establecida o deseada, y que reciben un salario igual o mayor al mínimo legal.'



La reducción es la más importante en la era pospandemia, que estuvo marcada por un aumento significativo en 2020.

La población económicamente activa se encuentra en 64% según la encuesta del Inec.

El grupo de edad de 20 a 29 años presentó una tasa de desocupación de 18.3% (84,470 desocupados sobre una PEA de 461,959 personas).

La tasa de desempleo abierto nacional disminuyó de 6.9% a 6.7%.

El desempleo femenina bajó a 10.4%.

Por sexo, 57.5% de los hombres (544,019) y 42.5% de las mujeres ocupadas (401,612) se encontraban en esta condición.

Informalidad

Por otra parte, la tasa de informalidad bajó de 47.1% a 45.8%, pasando de 784,990 trabajadores informales, hace un año, a 784,244, en la actualidad.

El empleo informal está concentrado en el sector informal, con 72.5%; seguido de las empresas formales, con 17.5%; y los hogares, con 10.0%.

El Inec especificó que el empleo informal en empresas del sector formal fue el único que aumentó en un año, al pasar de 114,069 a 136,951 personas.

En cambio, en el sector informal disminuyó de 583,020 a 568,807 personas y en los hogares, se pasó de 87,901 a 78,486 trabajadores.

Cuando se desglosa el desempleo en el área urbana, el abierto se encuentra en 9.7%, afectando más a las mujeres, con 11.5%.

En cambio, en el área rural es de 5.2%, y en las mujeres alcanza 7.1%.

Mulino reacciona

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó la generación de 77,300 nuevos puestos de trabajo, como un factor que incidió en la rebaja del desempleo.

Resaltó que estas nuevas plazas fueron impulsadas, principalmente, por el sector privado, un logro que no se registraba en los últimos doce años.

"Los datos confirman que, después de 12 años, logramos que se generen más empleos privados que públicos. Pero no son solo números, son miles de panameñas y panameños que ingresan al mercado laboral y que son parte fundamental de una economía más dinámica", añadió Mulino, en un mensaje a la Nación, luego de concluido el Consejo de Gabinete en la Presidencia.