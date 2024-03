Crisis de la CSS, primer gran reto del Gobierno entrante

Quien asuma a partir del 1 de julio el control del Gobierno de Panamá tiene el gran reto de enfrentar, a corto plazo, la crisis que afecta la Caja de Seguro Social (CSS), por ello desde ya los que aspiran a ser presidente (a) deben tener una propuesta en firme que lleve al consenso nacional.

Si bien ya se conoce cuál es el problema y se han dado a conocer algunas opciones las cuales no son tan populares, los aspirantes presidenciales no han querido comprometerse y solo se han limitado a decir que solucionarán esa situación.

Especialistas en el tema consideran que si hay voluntad y se logra un consenso en los primeros meses del futuro Gobierno se encontrará la mejor opción para todos los asegurados, jubilados y pensionados, así como para las finanzas del país.

En ese sentido, el experto de inserción laboral, René Quevedo, indica: "El próximo Gobierno tiene que enfrentar a muy corto plazo la crisis de la CSS, para lo cual deberá buscar consensos, lo cual en sí será un reto, ya que, gane quien gane, lo hará con quizás 30 o 35% del voto popular".

Destaca que en particular, la crisis del programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) no es un debate "ideológico", sino una realidad matemática, a lo cual se agrega el hecho de que la economía panameña no genera empleo formal, lo genera el Gobierno, con plata prestada, lo cual es insostenible.

El empresario Juan Carlos Tapia señala que la solución existe, aunque es difícil, pero se necesita voluntad de todas las partes involucradas.

"A julio no llegamos si el Gobierno no le mete una inyección fuerte de dinero, se acabaron los dineros para las pensiones y las jubilaciones, eso lo saben todos, en las reformas del 2005 se le dio un respiro de 10 a 15 años y se esperaba que cada cinco años el nuevo presidente debía revisarla, no la revisaron los últimos gobiernos", expresa Tapia.

Considera que hay que hacer planteamientos firmes y decir que es lo que va. "Hoy día la solución es más difícil que si se hubiera planeado cada quinquenio. Hay que cambiar toda la ley, la solución es difícil, pero si hay voluntad se soluciona.

Considera el empresario que hay que darle verdadera autonomía a la CSS.

El dirigente sindical, Rafael Chavarría, manifiesta que es un deber que se haga una propuesta y se tiene que reformar la seguridad social, "pero no la reforma que se hizo en el 2005, sino una reforma que realmente sea acorde con lo último que está pasando del regreso de la solidaridad social en el mundo, que ha llevado la OIT".

Chavarría es de la opinión que no se trata de una reforma cualquiera y "además se necesita hacer los estudios, no solamente regresar al sistema solidario, también debe ver lo que afecta la seguridad social del mundo, por ejemplo la salud: Naciones Unidas tiene una regla en este tema que debe ser 60% 40%, 60% la seguridad social y 40% el Estado de cualquier país y eso realmente jamás en la historia se está cumpliendo".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

En esos cambios se debe incluir, según Chavarría, el tema de la adquisición de las medicinas porque Panamá es un país donde más cara están los medicamentos, a su juicio producto del negociado que hacen las casas farmacéuticas en conjunto con los mandatarios del país.

Recuerda que en Panamá hay medicinas que le venden a la CSS y a los pacientes a tres o cuatro veces más en comparación a otros países del área.

El sindicalista plantea que la reforma tiene que ser integral y sustentable a largo plazo en beneficio del país, los asegurados y de los jubilados y pensionados.

La CSS necesita que cada año coticen más personas, no obstante la realidad de desempleo que se vive actualmente es un gran problema para esa institución de seguridad social.

Según cifras del INEC, hoy tenemos 26 mil asalariados privados menos (formales) que hace 10 años, pero agregamos 77 mil funcionarios y 235 mil informales. Esto quiere decir que cada asalariado privado que perdió su empleo en la última década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Sin embargo, solo el 18% de los informales cotiza a la CSS.

Este patrón se mantuvo en la pandemia. Entre agosto 2019 y agosto 2023 se perdieron casi 20 mil empleos formales del sector privado, pero se agregaron 36 mil funcionarios y 49 mil informales, aparte de que en ese lapso se agregaron casi 105 mil nuevos jubilados y pensionados.

En los últimos 4 años, el número de nuevos jubilados y pensionados aumentó a razón de 26,194 por años, 9 veces más que el ritmo de crecimiento entre el 2009 y 2019, que fue de 2,913 nuevos jubilados y pensionados anuales.

Quevedo indica que ante esas cifras: "En pocas palabras tenemos los ingredientes de la tormenta perfecta, un dramático aumento en el número en el número de Jubilados y Pensionados, que dependen del sistema, en una economía que solo genera empleos informales y funcionarios".

Resalta que ante este contexto, la prioridad del próximo Gobierno a corto plazo tiene que ser la económica.

"Tenemos una economía que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios.

La generación de empleo formal sostenible y la solución a la crisis del IVM requerirán gran cantidad de atención, esfuerzo y liderazgo", señala el especialista.

La solución de la crisis de la CSS, es considerado por muchos especialistas como un tema que los políticos ven como una papa caliente que se la han ido tirando uno al otro, pero ya no se puede esquivar el debate de esta situación.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!