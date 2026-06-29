Damnificados pasarán a hoteles

Los damnificados del incendio del pasado domingo, en San Felipe, recibieron atención médica este lunes y el compromiso de parte de las autoridades de que serán reubicados en un hotel en el transcurso de la semana.

Profesionales de la Policlínica Presidente Remón de la Caja de Seguro Social (CSS) brindaron atención médica a los integrantes de las 22 familias que quedaron sin hogar.

Por otra parte, Fernando Méndez, viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, indicó que el objetivo es que las familias no permanezcan más de esta semana en el gimnasio José 'Beto' Remón, donde están albergados desde el domingo.

Méndez confirmó que la barraca siniestrada prácticamente estaba condenada y la información preliminar que maneja es que el móvil del siniestro pudo haberse debido a un corto circuito.

La investigación corre a cargo de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) de los bomberos.

Precisamente, el Cuerpo de Bomberos comunicó que la rápida intervención permitió controlar el fuego, evitando que las llamas se propagaran hacia viviendas y estructuras cercanas.

No obstante, reconocieron que enfrentaron dificultades para el abastecimiento de agua, situación que representó un reto adicional en las operaciones.'



Varios incendios se han registrado en los últimos años, cerca de donde se dio el del pasado domingo.

Cerca del caserón se ubican discotecas y centros nocturnos que forma parte del Casco Antiguo.

Se buscará darles soluciones habitacionales permanentes a estas personas, algunas de las cuales ya han pasado, antes, por situaciones similares.

Las familias damnificadas están conformadas por 32 adultos, 7 adolescentes, 23 niños y 6 bebés, aunque otro informe reporta que son 81 personas las afectadas.

De estas, 4 fueron evaluadas, tras el incendio, se logró rescatar a una adulta mayor y una mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención.

Ayuda

La Junta Comunal de San Felipe mantiene un centro de acopio para apoyar a estas familias en la que se están recibiendo alimentos no perecederos, agua embotellada, ropa para niños y adultos en buen estado, uniformes para estudiantes, sábanas y cobijas, colchones y toallas.

También, requieren fórmulas lácteas y alimentos para bebés y pañales para ellos y adultos mayores.

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Revisión

El Miviot está revisando el estado de los inmuebles condenados y se está notificado a los dueños de los terrenos, ya que son propiedad privada.

"En el momento en que no dan respuesta, el Miviot interviene y los costos que se incurran serán cargados a través de una marginal en el Registro Público a los dueños de propiedades que no respondan a las acciones de seguridad a la vida humana", expresó el viceministro de Vivienda.

La mayoría de estas barracas se ubican en San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo y Calidonia.