Panamá pierde terreno sobre la inversión extranjera directa

Costa Rica lidera la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) un segmento que en la década pasada le perteneció a Panamá.

Entre 2010 y 2019 la IED en Panamá, como promedio simple, rondó los $4,413 millones, mientras que la de Costa Rica era la segunda mejor, con $2,802 millones.

En la actual década, las posiciones se invirtieron y Costa Rica lideró la IED en la región en 2023 y 2024, con $5,299 millones y $5,403 millones, respectivamente.

Panamá la escoltó con $2,735 millones y $ 2,086 en esos años.

Sin embargo, en 2025, el país quedó con la IED más baja de la región, con $938 millones y solo superó a El Salvador, que recibió $764 millones.

Estos datos fueron divulgados en el informe 2026 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la IED en América Latina y el Caribe.

La disminución de Panamá, el año pasado, fue de -55%, peor que la de El Salvador que fue de -27.3%.'



El cambio de políticas arancelarias por Estados Unidos ha incidido en la inversión extranjera.

El sector de las comunicaciones se erigió como el principal en los anuncios de proyectos a nivel mundial, el año pasado, desplazando al de las energías renovables.

En 2025, América Latina y el Caribe recibió 194.233 millones de dólares, cifra un 1,7% superior a la recibida en 2024.

En 2025, el 67% de la inversión directa que ingresó a la región, con un origen identificable, provenía de los Estados Unidos (35%) y Europa (32%).

La caída se explica por un descenso de 80.1% en la reinversión de utilidades y de 47.8% en préstamos entre empresas, que se posicionaron como el principal componente (57% del total).

En tanto, los aportes de capital se recuperaron tras registrar cifras negativas en 2024, pero su monto aún es reducido (167 millones de dólares) y representa un 18% del total.

Al desglosar la IED de 2025, $167 millones corresponden a aportes de capital, $537 millones a préstamos entre empresas y $235 millones a reinversión de utilidades.

Por otra parte, al observar la IED de 2024, la IED en servicios fue de $2,262 millones, en manufactura fue de $172 millones y en recursos naturales, $19 millones. Los datos del año pasado no se tienen.

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Al analizar de dónde son las inversiones y hacia dónde se dirigen las nuestras, Colombia juega un papel preponderante.

Según la Cepal, Colombia concentró la mayoría de las inversiones que provinieron de Panamá (58%), al tiempo que la mayoría de las inversiones colombianas fueron hacia Panamá (32%), seguido de los demás países de Centroamérica (29%).

En 2024, Colombia fue superado por los Estados Unidos como el país de donde provino la mayor parte de la IED en Panamá, con $625 millones.

Luego, sigue Colombia, con $472 millones; España, con $350 millones; Suiza, con $323 millones; Países Bajos, con $223 millones; Guatemala, con $79 millones; y Puerto Rico, con $71 millones.

Primer trimestre

De acuerdo con las estimaciones del Departamento Estratégico de Investigaciones Económicas y Financieras (DEIEF) de la Contraloría General, la IED al primer trimestre de 2026 podría rondar los $836.5 millones, lo que es superior en $282.6 millones al registrado en igual periodo de 2025, cuando totalizó $553.9 millones.

Esto se debería al dinamismo que registraron los sectores logístico, financiero y comercial.