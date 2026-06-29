Espacios del metro en Villa Zaíta serán concesionados

Metro de Panamá decidió conceder la administración, operación y explotación de los estacionamientos, espacios comerciales y publicitarios construidos contiguos a la estación Villa Zaíta.

Son los primeros espacios públicos que la empresa estatal construyó, como parte de la segunda extensión de la Línea 1, de San Isidro a Villa Zaíta.

Hablamos de un edificio de 662 estacionamientos, de los que 222 fueron cedidos a la policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) y 40 fueron asignados a colaboradores del metro.

El resto, unos 400 aparcaderos, serán para explotación comercial.

Otro componente son espacios comerciales ubicado en una superficie de 462.56 metros en el intercambiador modal de transporte que sirven para alquiler de kioscos o locales.

También se concederán espacios publicitarios, tanto en los estacionamientos como en el intercambiador de transporte, con el propósito de operar y gestionar la actividad comercial asociada a la venta de publicidad.

En otras palabras, será como un centro comercial pequeño, con sus estacionamientos, que Metro de Panamá concesionará para su explotación.

400

estacionamientos serán operados por una empresa privada. 2024

en abril de ese año inició funcionamiento la extensión del metro hasta Villa Zaíta, tramo de dos kilómetros de longitud.

El precio de referencia es de un millón de dólares que incluye su administración, comercialización y mantenimiento.

Deberá proveer el servicio de guardia de seguridad privada en los estacionamientos y el intercambiador de transporte, su limpieza profunda y desinfección, mantenimiento y reparación de los bienes y servicios especiales dentro de las áreas asignadas, así como de la fumigación y control de plagas.

El tiempo de concesión será por siete años y dos meses adicionales para la liquidación del contrato.

La visita de campo para las empresas interesadas se realizará el lunes 13 de julio, mientras que al día siguiente, el 14 de julio, se efectuará la reunión previa y de homologación.

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La apertura de las propuestas económicas está programada para el jueves, 13 de agosto.