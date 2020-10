Docentes y acudientes continúan molestos

Asociaciones de docentes y padres de familia de las escuelas oficiales manifestaron no sentirse satisfechos ante las respuestas dadas por el Ministerio de Educación, luego de la reunión que se realizó en días pasados, tras la protesta pacífica de estos gremios educativos.

Aldo Bazán, de la Asociación de Padres y Madres de familia de Panamá Centro, indicó que nuevamente presentaron la propuesta que había hecho originalmente la Coalición Nacional por la Defensa de la Educación Oficial, sin embargo, representantes del Meduca no les dieron una respuesta satisfactoria.

"No hubo ningún tipo de avance en la reunión", enfatizó Bazán, al tiempo que dijo que se les entregó un informe en respuesta a la propuesta que la Coalición Nacional había entregado hace un mes. "Estamos evaluando hacer una marcha a nivel nacional con todos los gremios educativos hacia la Presidencia para obtener una respuesta concreta ante la situación educativa de las escuelas oficiales", precisó.

Destacó que la situación es alarmante porque los padres de familia siguen preocupados por la educación de sus hijos, los jóvenes están desertando de las escuelas y no hay una respuesta tangible ante esta situación.

Rafael Castillo de Unión Nacional de padres de familia de Panamá, indicó que desde antes de la pandemia el sistema educativo viene colapsando, por lo que le hacen un llamado a los padres de familia a luchar para que la educación sea de calidad.

“Hemos visto una educación a distancia improvisada, con una gran cantidad de estudiantes sin poder conectarse, a nivel nacional”, enfatizó.'

Según la Coalición Nacional por la Defensa de la Educación Oficial, hay más de 200 mil estudiantes que no han podido conectarse, y no se ha resuelto el problema de llevar internet a esas áreas, que no cuentan con energía eléctrica.