'El abuso sexual está oculto, pero a la vista'

Los casos de abuso sexual en Panamá están a la vista, pero a la vez oculto, así lo manifestó la psicóloga forense, Lesbia Isabel González, ante el aumento constantes de este tipo de flagelo en el país.

Agregó la experta que este un tema que da rabia, porque ocurre ante la vista de muchas personas, sin que muchas veces se den cuenta de que pasa.

González expresó que este tipo de delitos aumentan, porque lo que no se ha hecho es atacar al criminal, es decir la persona que comete este tipo de actos.

Comentó que el problema del abuso sexual es más allá de solo prevenir o saber que se da, si no que estas personas con estas personalidades existen y no reciben ningún tipo de ayuda para cambiar, mejorar o no tener estos vínculos.

"Estas personas pueden pasar años en las cárceles y salir y siguen siendo los mismos abusadores y tienen una particularidad, sobre todo los pedófilos y es que se unen", dijo.

Afirmó que la pedofilia incluso tiene páginas web, pues son personas que muchas veces en la sociedad nadie se imagina que son capaz de serlo.

Aseveró que muchas veces dentro del hogar es donde menos se previene estos delitos y se oculta.'

1,012

denuncias por casos de delito sexual se han presentado este año en Panamá. 391

denuncias por casos de supuesta violación se han interpuesto ante el Ministerio Público.

Aumentan en un 13%

Los casos de delitos sexuales en Panamá durante los dos primeros meses de 2024, han registrado un aumento de un 13% en comparación con el mismo periodos de 2023, según datos oficiales del Ministerio Público (MP).

En los dos primeros meses de este año, se han presentado un total de 1,012 denuncias contra la libertad e integridad sexual, es decir, 117 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se interpusieron 895 ante el MP.

Dentro de este tipo de delitos, otro que han aumentado son las violaciones, algo que preocupa, sobre todo porque en su mayoría quienes son víctimas de esto son menores de edad y el agresor por lo general es un familiar cercano a la misma.

En este sentido, durante enero y febrero de 2024 se han presentado un total de 391 denuncias por el delito de violación, las cuales han aumentado en un 13% en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se pusieron unas 346.

Otro punto que preocupa, es el aumento en las denuncias por casos de violación doblemente agravada, las cuales aumentaron en un 14%.

Por este delito, en los dos primeros meses de este año se han presentado un total de 40 denuncias, es decir, cinco (5) más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se interpusieron unas 35.

Además de los delitos de violación, otro que ha tenido un aumento considerable en Panamá, es el de la pornografía infantil.

Este delito ha tenido un aumento de 550% en este año 2024, según datos estadísticos del MP.

Se han presentado este año, un total de 26 denuncias por este tipo de delito, cuando el año pasado tan solo se presentaron cuatro.

Igualmente, aumentaron las denuncias por acceso sexual con una Persona mayor de catorce (14) años y menor de dieciocho (18), así como los de corrupción de personas menores de edad.

En el caso de los delitos de acceso sexual de mayores de 14 y menores de 18, aumentaron en un 13%, esto al pasar de 292 en el año 223 a unas 331 en el mismo periodo de 2024.

Mientras que en el caso de los delitos de corrupción de menores aumentaron en un 25%, pasando de 36 el año pasado a 45 en los primeros meses de este año.

Tan solo el viernes, un hombre fue condenado a 18 años de cárcel por el delito de relaciones consentida con un menor de edad y violación agravada.

La fiscal de asistencia a juicios, Mónica Liang Wu, expresó que el acusado valiéndose de su condición de ventaja logro acceso sexual con una menor de 15 años.

Además de eso, dos sujetos más, mediante violencia e intimidación, también lograron acceso carnal con esta la misma víctima.

