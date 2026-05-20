El país debe profundizar la integración digital de su sistema logístico

Para Panamá ya no basta con ser un punto de tránsito privilegiado, insiste el Centro Nacional de Competitividad (CNC-Panamá).

En su más reciente informe, el organismo describió que las tensiones geopolíticas, los aranceles, la búsqueda de resiliencia, la seguridad económica y el avance del comercio digital están redibujando las cadenas de valor, los socios y las rutas comerciales.

Prosigue que para Panamá, la transformación representa una oportunidad estratégica, pero también plantea retos para su competitividad.

El CNC-Panamá plantea la necesidad de fortalecer el hub logístico mediante digitalización, trazabilidad, servicios especializados, facilitación comercial y atracción de inversión.

Dentro del contexto se explica que la Organización Mundial de Comercio (OMC) advirtió que, bajo un escenario adverso de escalada arancelaria, como los que ha aplicado la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el crecimiento del comercio podía contraerse hasta 0.2%.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrega un matiz importante, el cual es que la relocalización amplia de cadenas podría reducir el comercio global en más de 18% y el Producto Interno Bruto (PIB) mundial real en más de 5%.

No obstante, el actual panorama geopolítico favorece a países con buena infraestructura, estabilidad institucional, talento, logística eficiente y reglas claras.



Las terminales portuarias de Panamá manejaron 9.8 millones de TEUs en 2025.

Singapur movilizó 44.7 millones de TEUs, mientras que Dubái manejó 16 millones y Rotterdam, 15 millones de TEUs.

El hub de Panamá vincula conexiónmultimodal, Zona Libre de Colón, Zonas Francas y el Centro Bancario Internacional.

A nivel global, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) se redujeron 11% en 2024. En América Latina y el Caribe registró una caída cercana al 12%.

A la vez, el comercio de servicios gana peso y los servicios digitales alcanzaron $4.64 miles de millones, equivalente al 14.5% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, "una señal clara hacia dónde se orienta el comercio", plantea el centro de competitividad.

Dentro de su estudio, CNC-Panamá afirma que el modelo económico del país se organiza como un conglomerado, un ecosistema de activos, plataformas y servicios interdependientes que convergen alrededor del Canal de Panamá como eje central de la logística del país.

Y alrededor de la vía interocéanica operan cuatro plataformas, las cuales son de conectividad física, la comercial, la financiera y la de servicios especializados.

Con estos soportes, el organismo asegura que los hubs líderes ya no funcionan solo como puntos de tránsito, sino que operan como plataformas integradas de servicios, información e inversión.

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"La principal brecha de Panamá es la necesidad de profundizar la integración digital del sistema logístico, la trazabilidad de carga, la coordinación entre puertos, aduanas y zonas francas, y la oferta de servicios de mayor valor agregado", resalta el centro de competitividad

Con esto, llega a la conclusión que para aprovechar la nueva configuración del comercio mundial, Panamá necesita fortalecer su propuesta de valor como hub mediante digitalización logística, trazabilidad, facilitación del comercio, servicios especializados y atracción de inversión.