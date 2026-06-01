En esta Navidad serán alumbrados 35 espacios del distrito de Panamá

La Alcaldía de Panamá gastará este año la misma cantidad de dinero para el alumbrado navideño que en 2025: $3.3 millones.

La convocatoria para la licitación salió el pasado viernes en Panamá Compra y precisa que es la misma cantidad que en la temporada navideña pasada.

Para este año, se contempla la intervención de 35 espacios públicos, mediante la implementación de iluminación y ambientación temática navideña.

Entre los espacios que serán iluminados figuran la Plaza Catedral, parque Santa Ana, parque Porras, parque Amelia Denis De Icaza, el puente de la Avenida de los Mártires, la rotonda de Curundú, parque Urracá y cinco puntos de la Cinta Costera.

Fueron tomados en cuenta espacios de los 26 corregimientos de la capital, además de la iluminación del árbol principal del edificio Hatillo, sede de la alcaldía.

La reunión previa de este acto público se desarrollará el 12 de junio, mientras que la apertura de propuestas está programada para el 13 de julio.

El interés es que en el mes de octubre, inicie el montaje de iluminarias en los parques y sitios escogidos.'



Según las cifras, el costo del alumbrado navideño de esta administración ha sido más económica que la de su antecesora.

Serán 35 espacios públicos que serán alumbrados con motivos navideños en este fin de año.

Este año se realizó la convocatoria de la licitación con bastante antelación para evitar contrataciones directas.

Todavía no se ha anunciado cuando será el desfile de Navidad de este año.

Faltan 206 días para la Navidad, por lo que la convocatoria se ha realizado con suficiente tiempo.

Para el mes de noviembre, deberán realizarse las pruebas de encendido de luces. La prueba final está prevista para el 25 de noviembre.

El encendido general del alumbrado navideño está programada para el domingo, 29 de noviembre, mientras que el apagado general se realizará, en esta ocasión, el 31 de enero de 2027

La iluminación y decoración de espacios de uso público se realizarán con productos y diseños nuevos o existentes.

Se decorarán e iluminarán los gazebos en aquellos parques que presenten esta estructura.

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El proveedor deberá reemplazar las luces, adornos de piso y aéreos, como también el material eléctrico que se encuentre dañado o defectuoso durante todo el período que dure el servicio de alumbrado navideño.

Además, todos los parques deberán contar con sistema de audio para ambientar los espacios con música alusiva a la Navidad.

El proveedor deberá iluminar con luces led a lo largo de las áreas de las palmeras ubicadas en la Cinta Costera y la Cinta Norteña.

El cableado eléctrico para la alimentación de las luces ubicadas en las palmeras deberá ser soterrado.

En 2025, el alumbrado fue adjudicado a la empresa Disaroca Group, S.A. y además del alumbrado navideño incluyó la iluminación fija en seis parques temáticos.

Además de decorar la capital, la alcaldía realiza otras actividades navideñas, incluyendo el desfile que se realiza desde hace varios años en la Cinta Costera.

La estrategia del alcalde Mayer Mizrachi es que el desfile de Navidad sea totalmente costeado por la empresa privada.

Otra entidad que realiza bazares y exposiciones navideñas es la Gobernación de Panamá.