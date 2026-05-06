Exigen esclarecer el futuro del aeropuerto Marcos A. Gelabert

Los trabajadores del aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, desean que se esclarezca, de una vez por todas, si se mantendrá en su sitio.

La incertidumbre radica en diversas declaraciones que en su momento diera el secretario ejecutivo del Ferrocarril Panamá-David-Frontera, Henry Faarup de que la terminal aérea tendría que mudarse para dar paso a una futura estación del transporte ferroviario.

El capitán Jaime Fábrega dijo que la inquietud continúa a pesar que, recientemente, Faarup dijo que el aeropuerto se quedaría en su lugar.

Agregó que se han intentado comunicar con alguien del Gobierno que les explique el futuro del aeropuerto, pero no han obtenido respuesta.

Fábrega expresó que aunque Faarup haya dicho que el aeropuerto se queda en Albrook, sus declaraciones carecen de valor oficial. Además de esclarecer el tema, solicitan que se dote a Aeronáutica Civil de fondos para la terminal.

Los empleados del aeropuerto se reunieron la tarde de este miércoles y acordaron enviar notas a la Defensoría del Pueblo; al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; y al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que se aclare este tema.

"Nadie quiere invertir y desconocemos nuestro futuro. Nosotros como Panamá le abrimos los brazos a todo el mundo, pero nosotros mismos nos damos palo, porque no hay peor cuña que la del mismo árbol", manifestó el capitán de aviación.'



Panamá Pacífico siempre suena como el lugar donde sería reubicado el aeropuerto de Albrook.

El aeropuerto fue una antigua instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acantonada en la Zona del Canal que fue construida en 1932 y traspasada a Panamá por los Tratados Torrijos-Carter.

El aeropuerto funcionó por más de seis décadas en el área de Paitilla hasta enero de 1999 cuando fue cerrado para dar paso a un moderno centro comercial.

El aeropuerto solo opera vuelos domésticos y algunos especiales al exterior.

Según Fábrega, desde que corrió la información sobre el probable traslado del Marcos A. Gelabert, solicitaron los estudios de factibilidad de la estación del ferrocarril que, supuestamente, sería ubicada en los terrenos del aeropuerto, pero tampoco recibieron respuesta.

"No puede ser que nos usen como si fuéramos un trapo, que nos están moviendo de aquí para allá", planteó Fábrega.

El capitán solo pide que los dejen trabajar y que le den a las autoridades de Aeronáutica Civil los dineros que necesitan para reparar el aeropuerto.

La terminal aérea nació en Paitilla, donde hoy se ubica un centro comercial.

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Para los citadinos era común observar las avionetas perderse entre los rascacielos de ese sector exclusivo, a la hora en que aterrizan procedente de la comarca Guna Yala, islas del archipiélago de las Perlas, David o Changuinola.

A finales del siglo pasado, se muda a Albrook, donde se encontraba la pista construida por los estadounidenses y que antes tenía diversos usos, incluyendo la celebración de pruebas de automovilismo.

En la actualidad, cuenta con vuelos regionales y algunos vuelos chárter al extranjero.

La sombra de un probable traslado siempre ha estado, incluso, desde antes del ferrocarril, debido a su ubicación, cerca de importantes áreas logísticas y comerciales, como el puerto de Balboa, el ferrocarril transístmico y el Canal.