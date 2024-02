Expectativa ante arranque de la campaña electoral

El Tribunal Electoral (TE) no está preparado para hacerle frente al tipo de campaña que se ha de dar con miras a las elecciones del próximo 5 de mayo, al menos así lo considera un grupo de analistas políticos.

Los expertos en temas electorales consideran que la campaña estará caracterizada por violencia mediática, campañas sucias, descalificaciones y podría llegar a la violencia física entre sectores.

En ese sentido, el comentarista y analista Juan Carlos Tapia señala: "cómo todas las anteriores será una campaña sucia, una campaña irrespetuosa, así que el Tribunal Electoral a mi criterio va tener que sancionar ejemplarmente, no amenazar, porque hasta el momento he visto amenazas y no sanciones, yo creo que no ha habido campaña limpia".

Por su parte, el abogado y analista Pedro Sittón considera que va a ser una campaña violenta desde los medios de comunicación tradicionales hasta las redes sociales, pasando por una violencia callejera y por violencia política, verbal y, quizás, hasta física.

"Creo que no se avecinan buenos tiempos en ese sentido, pero sin ser pesimistas veo una elecciones violentas", mencionó.

En tanto, el analista político Danilo Toro cree que aparte de que será una campaña con pobreza en argumentos, está el riesgo de alteración que es lo que más preocupa, incluso riesgo de violencia, que ve creciente.

Destaca que hay mucha confusión en actores claves desde el punto de vista de actores sociales, "me refiero a los públicos, al elector, a las instituciones, actores importantes, veo mucha confusión. Además siento que es una campaña muy orientada a las apariencias y no a las cosas estructurales o de fondo, pareciera que se trata de cumplir solo con el mínimo, las apariencias, el mínimo es si ya tiene tu programa, si cumpliste con la fecha tal y eso tiene que ver con el bajo nivel de exigencias por parte del electorado, el electorado panameño se conforma con muy poco, tiene un bajo nivel de exigencias".

A juicio de Tapia en la campaña se va a descalificar, se va a mentir, ya que ninguno de los candidatos se atreve a hablar a fondo de la solución, por ejemplo, del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, porque no están preparados para hacerlo y tienen miedo de perder adeptos.

El comentarista de boxeo, ya retirado, señala que tiene que haber alguien que pague una hora de TV de su campaña y diga cómo va a resolver el problema de la CSS.

Recordó que "en julio nos quedamos sin plata y no hay para pagarle a nadie, eso lo saben todos los que han estudiado el problema a fondo de la CSS, nadie se atreve, hablan que van a arreglar la corrupción, muéstrame en una hora o media hora tu planteamiento de cómo se va a hacer. Va a haber una campaña de promesas y poco cumplimiento".

Sobre la posible violencia en la campaña, el jurista Pedro Sittón indica que se podría presentar principalmente si se da una inhabilitación de Ricardo Martinelli.

"Ese va a ser un elemento que va a traer mucha zozobra al país, donde obviamente sus seguidores se van a sentir intranquilos, también por parte del PRD ya se habla que tienen en San Miguelito, dicho por el propio Pineda, personas que se están dedicando a defender el voto, que nos hace recordar a las fuerzas paramilitares del F8, a los boinas negras, arnulfistas, o a los pie de guerra liberales.

Adicional a ello, "vemos lo que ha sucedido con la difunta Delfia Cortéz y su hijo por parte de Foco que parece que es incontrolable que nadie los puede regular", dijo.

Sittón Ureta argumenta que la misma inclinación de ciertos medios de comunicación en contra de ciertos candidatos da a entender que van a ser una elecciones violentas.

"Física, verbal, mediáticamente, va a ser una elección muy difícil, donde creo que el árbitro de esta disputa no está a la altura de circunstancia, creo que le está sobrellevando, que no puede contener la avalancha de noticias calumniosas, negativas, sucias que hay en las redes y que se van a ir acrecentando a medida que lleguemos al 5 de mayo".

"Tanto el Tribunal como la Fiscalía Electoral y lo he denunciado anteriormente han demostrado una incapacidad manifiesta para llevar en orden unas elecciones transparentes, unas elecciones acorde al Código Electoral y que el ganador sea realmente el ganador, porque el fraude no lo vamos a ver el día de las elecciones, sino que se está haciendo desde los cuarteles judiciales que hay en Ancón, en donde pretenden inhabilitar a Ricardo Martinelli", expresa el letrado.

Para Tapia, el resultado de la campaña se reflejará en el voto del electorado y por ello se requiere mucha educación inclusive del votante, porque en Panamá votan por interés personal, "que hay para mi y no hablo del político sino del votante, el tipo que dice si voto por fulano, el compadre es amigo de él y me va a conseguir un trabajo, me ayuda en tal cosa o me va a meter en la Asamblea, así se ha trabajado toda la vida la política. La culpa la tenemos el pueblo".

En medio de las predicciones, se espera que la campaña y las elecciones se desenvuelvan sin hechos que afecten el proceso y los resultados de estas.

