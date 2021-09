Fiscalía presenta más documentos alterados

Alfredo Vallarino, miembro del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, denunció que algunas de las hojas de los siete cuadernillos que fueron leídos ayer estaban recortadas.

Versión impresa

Precisó que esto es algo interesante porque si se trata de documentos originales, los mismos no deberían estar recortados.

"Ante esto, nosotros solicitamos que le quitaran los ganchos a los cuadernillos y que mostraran el documento para que se vieran los recortes y que el Tribunal de Juicio los pudiera ver de forma directa, algo que para nosotros es importante", expresó.

Vallarino añadió que se han vuelto a leer los registros del Tribunal Electoral.

"Para nosotros lo importante de esto, es que no hay coincidencia entre una diligencia realizada el 24 de noviembre, versus la realizada el 14 de agosto de 2014, si supuestamente ambas son del mismo lugar. Si se supone que ambas son impresiones directas, no deben haber impresiones trastocadas (y) parte del documento recortado, etc. Eso ya es para temas de valoración y ya gracias a Dios la otra semana empezamos con los contrainterrogatorios", dijo.

El jurista agregó que la etapa de contrainterrogatorio pondrá en evidencia una vez más las inconsistencias en las pruebas que ha presentado la fiscalía.

El integrante del equipo defensor del exmandatario recordó que los mismos testigos que acudieron al juicio anterior deben presentarse al actual.'

2,954

páginas tienen los siete cuadernillos de la Fiscalía. 2

meses lleva ya, aproximadamente, la lectura de cuadernillos.

"Aquí no es que el juicio pasado fue con Michey Mouse y este con el Pato Donald. Aquí tiene que volver Mickey Mouse, tienen que venir los mismos testigos que están grabados en audio y vídeo y repetir lo que dijeron", expresó.

En esta línea, el presidente de la Asociación de Abogados Penalista de Panamá (AAPP) resaltó que si los testigos no mantienen su postura, cometerían falso testimonio y tienen cómo probarlo.

Vallarino precisó que el contrainterrogatorio debería comenzar entre el miércoles o jueves de la próxima semana.

El letrado destacó que por más de dos meses ha escuchado a los fiscales leyendo "babosadas" y que espera que completen rápido el séptimo y último cuadernillo.

"Una vez empiece el contrainterrogatorio, la gente verá todas las inconsistencias de esos cuadernillos", expuso.

Vallarino puntualizó que muchos documentos se leyeron en inglés y portugués, además de que no hubo cadena de custodia.

"No tienen ni idea de dónde salieron esas pruebas. Hay documentos alterados, que se extrajeron en 2014 y aparecen correos de 2015. Eso no puede ser", enfatizó.

Por su parte, la abogada Jessica Canto indicó que lo que se ha leído en los cuadernillos es puro "spam" o basura, ya que cualquier persona puede entrar a consulta del Tribunal Electoral y ver dicha información.

Canto estima que se pueda terminar con esta lectura el próximo jueves, para luego continuar con la evacuación de las pruebas y testigos por parte de la fiscalía, que lleva el manejo de las mismas en esta etapa del proceso.

"Es importante resaltar que ya se va a volver nuevamente a la etapa de los contrainterrogatorios que es donde se va a demostrar nuevamente la inocencia de Ricardo Martinelli" sentenció.

Ayer viernes, durante el día número 33 del juicio, se llegó a la lectura de la foja 2,945, de más de 3,200 que tienen los siete cuadernillos. El juicio se reanuda el próximo lunes en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.