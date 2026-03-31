Formación dual en logística, en la mira para ser llevada al interior

El interés del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) es llevar el Programa de Formación Profesional Dual a las provincias, luego de dos promociones en la capital.

"Nuestro proyecto es llevarlo al interior del país, porque en mancuerna con la empresa privada, llevamos esta oportunidad al mercado laboral", dijo Carmen Corro, subdirectora general del Inadeh.

La intención es ampliarlo a las sedes de Colón y Panamá Pacífico, zonas francas que tienen parques logísticos de importancia para el país.

El programa inició en 2023, con 25 jóvenes que practicaron en 7 empresas.

Este martes, 23 jóvenes menores de 25 años, se graduaron de la segunda versión del programa dirigido al área logística, quienes completaron 2,312 horas de formación, entre clases teóricas y experiencia práctica en empresas.

Corro adelantó que varios de estos jóvenes van a comenzar a laborar en las mismas empresas en la que realizaron su formación, mientras que se está tratando que el resto pueda conseguir empleo.

La promoción contó con 12 hombres y 11 mujeres, con lo que se valida el compromiso de la institución con la equidad de género y el fortalecimiento del talento en sectores clave para el desarrollo del país.'

23

jóvenes se graduaron en esta segunda promoción de los que 11 son mujeres. 9

empresas formaron parte del grupo que apoyó la formación de los 23 jóvenes.

Además de contar con formación dual en el área logística, el Inadeh también cuenta con un programa similar en mecánica automotriz.

La subdirectora del Inadeh detalló que este programa le da la oportunidad a los jóvenes de pasar casi todo su tiempo de formación en las empresas, ya que su contenido es 70% práctico y 30% teórico.

Además, tuvieron otras facilidades en las empresas donde desarrollaron su formación práctica.

Para esta promoción, fueron nueve las empresas que colaboraron con el Inadeh, entre estas El Machetazo, Barraza & Cía, S.A., Furniture Design Center Panamá, Grupo Melo y Envases Universales Ball Panamá.