Gabinete aprueba créditos a Descentralización y MiCultura

El Consejo de Gabinete aprobó dos créditos adicionales a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y al Ministerio de Cultura (MiCultura) por un monto global de $9.3 millones.

El crédito para la AND, por $4.2 millones, incorpora recursos financieros para pagar vigencias expiradas de los años 2022 y 2023.

Las transferencias son hacia los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba, provenientes de programas de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Programas de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm), y Subsidio Municipal, las cuales no fueron refrendadas en la vigencia correspondiente por la Contraloría General.

Por otra parte, se autorizó al Ministerio de Cultura fondos por $5.1 millones, que serán empleados para fortalecer la ejecución del programa Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades.

La iniciativa está orientada a ampliar el acceso a servicios culturales, artísticos y formativos en comunidades priorizadas a nivel nacional, promoviendo la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo cultural comunitario.

En las dos resoluciones se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que someta el documento a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para los efectos de su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

Precisamente, la comisión de Presupuesto fue la primera en instalarse en la Asamblea, para dar trámite a esos créditos y otros que se han aprobado con anterioridad en el Consejo de Gabinete.'

4.2

millones de dólares se aprobaron a Descentralización para pagar vigencias expiradas. 5.1

millones se destinarán para el programa cultural Latidos del Barrio.

Por otra parte, se aprobaron resoluciones a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para modificar tres proyectos en ejecución con disminución económica en el costo final de la obra, ampliación del periodo de culminación del proyecto, y un aumento de costo por actividades extras no contempladas inicialmente en el contrato.