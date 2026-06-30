Héroes de enero de 1964 recibirán pensión por medio de ACH

Los héroes sobrevivientes de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964 recibirán su pensión a través del sistema de Transferencia Electrónica de Fondos (ACH) tras un acuerdo alcanzado entre el Banco Nacional (Banconal) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Son 95 beneficiarios quienes ya no tendrán que realizar filas en bancos para cobrar sus pensiones.

El viceministro de Desarrollo Social, Roberto Arosemena, destacó que la innovación representa un paso significativo en la modernización de la gestión pública y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el reconocimiento, dignificación y bienestar de los héroes sobrevivientes.

"Eliminamos trámites y facilitamos el acceso oportuno a un beneficio que constituye un acto permanente de reconocimiento y justicia hacia quienes defendieron nuestra soberanía nacional", dijo el viceministro.

Este martes se efectuó el segundo desembolso de la pensión vitalicia correspondiente al año en curso, que comprende los meses de abril, mayo y junio, por monto de 342 mil dólares.

A partir del desembolso correspondiente al tercer trimestre, la pensión se dejará de entregar mediante cheques y pasará a depositarse, mensualmente, en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Esto representa otra ventaja, ya que el desembolso ahora será mensual y no trimestral.'

95

héroes de la gesta del 9 de enero de 1964 reciben pensión como reconocimiento a su valentía en defensa de la Patria. 1,200

dólares es el monto mensual de la pensión vitalicia a la que tienen derecho.

El Banconal y el Mides desarrollaron un proceso de bancarización que permitió abrir cuentas a 37 beneficiarios que aún no formaban parte del sistema financiero.

El resto ya contaba con cuentas activas para recibir sus depósitos.

Cada héroe sobreviviente recibe $1,200.00 al mes, que ahora será mediante transferencia electrónica, garantizando mayor puntualidad en los pagos y brindando comodidad a quienes por su edad requieren procesos más agiles y accesibles.

Esta pensión fue creada mediante la Ley 163 de 2020.