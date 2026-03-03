Ingresos por peajes aumentan en enero

Los ingresos por peajes en el Canal de Panamá aumentaron 3.3% en el mes de enero, impulsado por el crecimiento del tránsito de buques Neopanamax.

El Canal recaudó $361.1 millones en el primer mes del año en concepto de peaje, $11.6 millones más que en el mismo periodo de 2025.

En ese mes, 1,205 barcos transitaron por la vía interoceánica, 56 más que en 2025, cuando lo hicieron 1,149.

Fueron 305 buques Neopanamax los que pasaron por el Canal en enero que pagaron $203.4 millones en peajes.

En tanto, 900 buques Panamax transitaron la vía acuática, pagando $157.7 millones en peajes.

Los portacontenedores y los buques que transportan gas representan 89% de los Neopanamax que utilizan las nuevas esclusas abiertas en 2016.

En menor cantidad están los portavehículos y los graneleros.'



Los proyectos que tiene el Canal son dos puertos, una corredor energético (gasoducto y carretera) y el reservorio de agua dulce de Río Indio.

El enero con más tránsito en el último lustro fue el de 2023, con 1,276 buques, seguido de 2022, con 1,226.

En enero de 2024 solo transitaron 850 buques, un promedio de 27.4, debido a la sequía que afecto la cuenca del Canal de Panamá.

Por el Canal de Panamá pasa entre 5% y 6% del comercio mundial.

En el caso de los barcos Panamax, los que transportan granos y químicos, son los que más uso le dan al Canal de Panamá, con 50% de la demanda de este tipo de embarcación.

Le siguen los portavehículos y los portacontenedores, que representan 18% del total de Panamax que transitan por el Canal.

Los barcos que llegan a la vía interoceánica por el lado Pacífico proceden en su mayoría de Asia y la costa oeste de Suramérica y sus principales destinos son la costa este de Estados Unidos y Europa.

Mientras, los buques que llegan a Gatún proceden en su mayoría de la costa este de Estados Unidos y de Europa.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Los principales destinos de estas embarcaciones son Asia y la costa oeste de Suramérica.

Las principales naciones que utilizan el Canal por flujo de carga son Estados Unidos, China, Japón, Chile, Corea del Sur, Perú, México, Colombia, Ecuador y Canadá.

Los barcos que pagan la más alta tarifa fija por tránsito son los Neopanamax portacontenedores de más de 10,000 TEU, con $300,000.00; seguidos de los Neopanamax portacontenedores con menos de 10,000 TEU, que pagan $200,000.00.

Año pasado

En 2025, el Canal de Panamá recibió $4,118 millones en concepto de peajes.

Cruzaron la vía interoceánica 13,451 embarcaciones, de las que 10,054 fueron Panamax y 3,397 Neopanamax.

El promedio diario de tránsitos en el Canal, el año pasado, fue de 36.8, mientras que el de este año inició en 38.8.

La Autoridad del Canal de Panamá tiene un portafolio de inversiones que busca diversificar sus ingresos.