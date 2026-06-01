Ingresos por peajes en el Canal aumentan 6.6% hasta abril

Los ingresos por peaje en el Canal de Panamá crecieron 6.6% en el primer cuatrimestre del año.

Entre enero y abril, la recaudación por peaje ascendió a $1,458 millones, superior en $90 millones a lo que entró en el mismo periodo de 2025.

También, hubo un aumento de 7.2% en toneladas netas pasadas por la vía interoceánica que equivale a 174.7 millones.

En los primeros cuatro meses del año, cruzaron el Canal 5,056 buques, 311 más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 4,745.

En el mes de abril, transitaron 1,325 buques lo que arroja un promedio de 44.1 por día y refleja la magnitud del aumento de embarcaciones en un canal que tiene un estimado de 36 tránsitos diarios en tiempo normal.

Puertos

A nivel del Sistema Portuario Nacional, el movimiento total de carga tuvo un ligero incremento de 0.6%.

Es una carga de 38.7 millones de toneladas, de las que 20.9 millones es contenedorizada, 17.4 millones es a granel y 373 mil es general.

10

años cumple en 2026 el Canal Ampliado, inaugurado en junio de 2016. 1,458

millones de dólares recaudó el Canal en concepto de peajes en el primer cuatrimestre del año.

La carga a granel tuvo una ligera disminución de -0.4%, mientras que la general aumentó 42.5% y la contenedorizada subió 0.9% entre enero y abril.

Por la parte de los contenedores, se movilizaron prácticamente la misma cantidad que en el primer cuatrimestre del año anterior, con un aumento de 0.2%.

Hay que destacar que en los meses de marzo y abril se movilizaron 1.614 millones de contenedores, casi 40 mil menos que en los mismos meses de 2025, cuando fueron 1.654 millones.

Es una señal de que se ha estado registrando un descenso en el movimiento de contenedores, luego de los dos primeros meses, cuando fue más dinámico.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

También hay que hacer la observación de que el aumento en la cantidad de contenedores movilizados en los puertos locales es inferior al crecimiento que experimentó este sector el año pasado, cuando se elevó en 2.5%.