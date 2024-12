Inquietud empresarial por facultad de la CSS para manejar sus datos

Además de cuestionar los poderes que le da el proyecto de reforma al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), a la clase empresarial le preocupa, también, la libertad que se le da a la institución con tal de verificar que los empleadores cumplan con el pago de la cuota.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Temístocles Rosas, advirtió que en el proyecto se le da la facultad a la CSS para poder recabar la base de datos de las empresas con elementos administrativos y operativos.

Agrega que el alcance de esta medida podría llegar a revelar las estrategias de mercado que tengan las empresas, lista de proveedores, precios bases y toda una serie de información que no guarda relación con lo que realmente la CSS debe recabar que es los pagos que se realizan al personal contratado y de planta.

De igual forma, no menciona el respeto que hay a la ley de protección de datos personales.

"Esa base de datos, que tendría la CSS no cuenta con una confiabilidad de resguardo y eso pudiera generar riesgos de que esa información se pueda filtrar y pueda tener efectos en el sector empresarial", planteó Rosas.

Por estas razones es que los empresarios han solicitado circunscribir la medida a, exclusivamente, los aspectos que guardan relación con el pago de colaboradores y el pago de servicios que tiene la empresa.

"Esto no dice y no está significando que no queremos que nos inspeccionen. Que se concreten a lo que realmente necesitan y nos den la confianza y la seguridad de que esa información será para los procesos de competencia de la CSS y no para ser utilizada con otro propósito", expresó el presidente del Conep.'



La próxima semana podría iniciar el primer debate del proyecto de reformas a la CSS.

La comisión de Salud decidió incluir a Darién en las consultas públicas del interior de la República.

Las sesiones extraordinarias están programadas hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo al Gobierno si las reformas no se aprueban lo más pronto posible, en febrero tendrían problemas para pagarle a los actuales jubilados.

Se tendría que aprobar una ley para pagar el diferencial, admitieron las autoridades.

En cuanto a los poderes que se le da al director general en el proyecto de ley, los empresarios piden que la discrecionalidad de autorizar traslados de partidas y créditos adicionales hasta por $3 millones, sea reducido a $1 millón.

También, consideran que deben limitarse las funciones del director de la CSS en el manejo de los fondos de los asegurados y que este pase, necesariamente, por la aprobación de la junta directiva.

La única observación que realizan en torno al programa de pensiones es que el aumento en la cuota patronal en 3% se aplique en forma gradual y por tipo de empresa.

En el caso de la micro y pequeña empresa solicitan que solo sea 1%, mientras que para la mediana empresa piden que sea 2%.

Consultas

Este miércoles iniciaron las consultas públicas en el interior, con sesión en Changuinola, Bocas del Toro.

Para este jueves, continúan en David, Chiriquí.

Se extenderán hasta el próximo martes, cuando se celebren en Darién.