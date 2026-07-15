Las exigencias de los panameños redefinen el mercado inmobiliario

Las exigencias de los panameños al buscar su primera vivienda han cambiado, reestructurando el modelo inmobiliario local; la mayoría prefiere propiedades de 1 o 2 recámaras, cercanas a la ciudad capital, con amplias áreas verdes y espacios recreativos para las mascotas.

Este comportamiento, a juicio de Monique de Céspedes, directora regional de la consultora 4S Real Estate Foresight, se debe a que la tasa de natalidad en el país ha variado; hace 70 años, cada mujer aportaba alrededor de cinco hijos por familia, cifra que en la actualidad se reduce a dos, redefiniendo sus necesidades; por ello, en lugar de 3 o 4 habitaciones, valoran los productos agregados que puedan ofrecerles los promotores.

Señaló que esta tendencia no debe preocupar a los constructores de vivienda; sin embargo, tiene que ser tomada en cuenta en el desarrollo de proyectos futuros, de manera que atiendan las necesidades de una población cada vez más adulta.

De Céspedes vaticinó que, en los próximos diez años, habrá una disminución importante de productos orientados a familias grandes en el mercado, pues el perfil de los nuevos compradores se basa principalmente en la relación que existe entre el valor y precio de las viviendas y sus necesidades.

Reiteró que, si bien es cierto que la vivienda horizontal representa un mercado de absorción histórica sólida, también enfrenta desafíos para sostener su crecimiento; quienes deseen mantener su expansión deberán adaptarse a la nueva realidad del mercado que conlleva la incorporación de sistemas constructivos que reduzcan costos y faciliten su acceso.

"La competitividad ya no estará definida únicamente por la ubicación o el diseño, sino por la eficiencia del producto y la facilidad de acceso a la compra", afirmó.

Sin embargo, Katherine Reyes Espino, presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), sostiene que el acceso a créditos hipotecarios responde a múltiples factores, entre ellos, reducir los índices de informalidad y desempleo en el país, flexibilizar las políticas bancarias, exonerar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) y modificar la ley de interés preferencial.'



Aunque la vivienda horizontal representa un mercado de absorción histórica sólida, también enfrenta desafíos para sostener su crecimiento; quienes deseen mantener su expansión deberán adaptarse a la nueva realidad del mercado que conlleva la incorporación de sistemas constructivos que reduzcan costos.

El acceso a créditos hipotecarios responde a múltiples factores, entre ellos, reducir los índices de informalidad y desempleo en el país, flexibilizar las políticas bancarias, exonerar el Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) y modificar la ley de interés preferencial.

Estadísticas

La baja natalidad en Panamá, según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), responde a que el 88% de los jóvenes encuestados, de 18 y 39 años, considera fundamental disponer de un empleo estable que les brinde seguridad económica antes de desempeñar el rol de padres y el 72% estima que el acceso a una vivienda constituye un obstáculo importante para tener hijos; es decir, "las condiciones económicas pesan más que la voluntad".

El organismo, en ese sentido, recomienda a las autoridades reestructurar sus políticas públicas, ampliando el acceso a viviendas dignas, empleos bien remunerados y un sistema de salud integral que responda a los requerimientos de la población.