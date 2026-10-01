Magistrados del TE rechazan últimos cambios a las reformas

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) rechazaron cambios introducidos en el primer debate al proyecto de reformas electorales que, a su juicio, "representan retrocesos para el sistema electoral panameño".

En un comunicado, los magistrados mencionaron tres modificaciones a las cuales se oponen.

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La primera es el aumento de límites en los montos de donaciones privadas para candidatos a diputados y alcaldes.

Además, permitir que autoridades electas mantengan la titularidad de dos cargos simultáneamente.

En la actualidad, la persona electa tiene que escoger por un solo cargo, mientras que en el otro se habilita a su suplente, que queda como principal.

Otro cambio que rechazaron fue extender los plazos para que funcionarios con aspiraciones a cargos de elección puedan permanecer en sus puestos.

Con la ley actual, estos deben renunciar seis meses antes de las elecciones.

23

de septiembre fueron aprobadas las reformas en primer debate con más de 50 modificaciones. 699

es el número del proyecto de ley que reforma el Código Electoral actualmente en la Asamblea.

"La institución rechaza categóricamente estos cambios propuestos para nuestro sistema electoral y no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029", advirtieron.

Si bien, los magistrados del TE respetan la prerrogativa constitucional de los diputados de discutir, aprobar o rechazar las leyes nacionales, les solicitaron que al momento de tratar un tema fundamental para el país, como lo son las reformas al Código Electoral, "impere la prudencia y el interés general sobre el particular".

Discusión

Las reformas electorales, con más de 50 modificaciones, fueron aprobadas en primer debate el pasado 23 de septiembre, en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales.

Hasta este jueves, 1 de octubre, no aparecía en el orden del día del Pleno de la Asamblea.

Mientras, afuera del Legislativo hay un fuerte debate, principalmente, por los cambios introducidos en primer debate.