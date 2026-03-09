Más de 100 mil estudiantes son beneficiados con concurso de becas

A partir de la mañana de este martes, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) divulgará los estudiantes que fueron preseleccionados del Concurso General de Becas y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad.

Carlos Godoy, director general del Ifarhu, informó que más de 100 mil estudiantes serán becados, desde primaria hasta doctorados, con un fondo superior a los $65 millones.

Fueron más de 160 mil estudiantes los que se postularon para ambos programas y, en el caso los de primaria y secundaria se seleccionó con base en su promedio de calificaciones.

En el caso de los universitarios, se tomó en cuenta las carreras que son prioritarias para el país, utilizando un estudio del año 2021.

Hubo casos de estudiantes que concursaron y tenían becas vigentes, por lo que tuvieron que ser excluidos para tratar de beneficiar a la mayor cantidad de personas posible.

Godoy adelantó que se elaborará un calendario para después de Semana Santa para dar tiempo a aquellos estudiantes que todavía realizan sus trámites de matrícula y no dejar a nadie por fuera.

Se procurará que todos los estudiantes beneficiarias posean cuentas bancarias para acreditar en esta los tres pagos que se hacen al año de la beca.'

100

mil estudiantes o más serán becados por el Ifarhu este año. 65

millones de dólares es el monto que se distribuirá del Concurso General de Becas que no se realizó en 2025.

El funcionario aseguró que el pago mediante ACH es más rápido que el cobro por cheque, que puede tomar dos o tres meses más.

Los requisitos para los preseleccionados estarán en la página web de la institución.