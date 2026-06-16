¡Otro logro más! El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanza el primer lugar en el AirHelp Score 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa sumando reconocimientos internacionales. Primero fue la puntualidad y ahora es la experiencia integral del pasajero.

Tras ser distinguido por Cirium durante dos años consecutivos como el aeropuerto mediano más puntual del mundo, Tocumen ahora ha sido reconocido como el mejor aeropuerto del mundo en el AirHelp Score Airports 2026, al obtener una puntuación de 8.48 sobre 10 y alcanzar el primer lugar entre 279 aeropuertos evaluados en 76 países.

El resultado representa un nuevo hito para el principal aeropuerto de Panamá y refleja una combinación de eficiencia operacional, calidad de servicio y experiencia del pasajero que hoy lo posiciona entre los referentes de la industria aeroportuaria mundial.

Moverse por aeropuertos concurridos forma parte de la experiencia de viajar; sin embargo, el informe AirHelp Score 2026 destaca que algunos aeropuertos logran brindar experiencias significativamente superiores.

En el caso de Tocumen, los pasajeros valoraron aspectos relacionados con la atención del personal, tiempos de espera, limpieza, comodidad, áreas comerciales y gastronómicas, zonas de descanso y la experiencia general dentro de las terminales. A ello se suma la privilegiada vista panorámica de la Bahía de Panamá y las áreas boscosas que rodean la ciudad, un valor diferencial para quienes llegan o salen del país.

Además de liderar el ranking mundial, Tocumen fue reconocido como el mejor aeropuerto de la región Norteamérica según la clasificación de AirHelp y encabezó la categoría de terminales con entre 125,000 y 250,000 vuelos anuales.

Con una puntuación de 8.48, Tocumen superó a Fortaleza Pinto Martins Airport, de Brasil (8.42), y a Cape Town Airport, de Sudáfrica (8.36), que ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

Para Jose Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, este reconocimiento confirma que los avances alcanzados en materia operacional también están siendo percibidos y valorados por los millones de pasajeros que utilizan el aeropuerto cada año.

"Este reconocimiento tiene un significado especial porque evalúa aspectos que impactan directamente la experiencia de nuestros pasajeros. Haber sido reconocidos primero por nuestra puntualidad y ahora como el mejor aeropuerto del mundo en una evaluación integral demuestra que el esfuerzo de miles de personas está dando resultados y que Panamá puede competir al más alto nivel en la industria aeroportuaria mundial".

Ruiz Blanco destacó que detrás de este logro existe el trabajo coordinado decolaboradores, autoridades, aerolíneas, concesionarios y empresas que operan dentro del aeropuerto.

"Este premio lleva el nombre de Panamá. Nos llena de orgullo porque demuestra que cuando trabajamos con visión, disciplina y compromiso, podemos alcanzar estándares de clase mundial. Este reconocimiento pertenece a todos los que contribuyen cada día a que Tocumen siga conectando a nuestro país con el mundo".

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Durante 2025, Tocumen movilizó más de 20.9 millones de pasajeros y mantuvo conexiones directas con más de 90 destinos en América y Europa, consolidando su posición como el principal centro de conexiones aéreas de la región.

El AirHelp Score es una de las evaluaciones internacionales más reconocidas de la industria aérea y mide el desempeño de aeropuertos y aerolíneas a partir de indicadores operativos y la percepción de los propios viajeros.