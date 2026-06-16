Irak / Mundial 2026 / noruega / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Irak contra Noruega sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/06/16 16:15:00 Noticias Relacionadas 1 ¿Dónde ver los partidos de la selección de Panamá en pantallas gigantes? 2 Yoel Bárcenas: 'Vamos a ir con todo en el primer partido' 3 Francia y Senegal sigue el partido minuto a minuto 4 Gris debut de Ancelotti: Vinícius rescata a una discreta Brasil ante la seriedad de Marruecos 5 España empata ante Cabo Verde y revive fantasmas del Mundial 6 Christiansen va a esperar a ‘Coco’ Carrasquilla hasta lo último Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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