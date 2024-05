Persisten problema en la educación panameña

A escasos siete días para que culmine el primer trimestre del año escolar 2024, siguen los problemas en algunos plantes a nivel nacional, lo que ha hecho que algunos estudiantes reciban sus clases de manera irregular.

A la fecha, todavía hay estudiantes que siguen recibiendo clases en algunos centros comerciales, producto de que algunas escuelas mantiene problemas de infraestructura, algo que el actual Gobierno no ha podido solucionar. Esto a pesar de que prometieron que la Educación sería la estrella de su gestión.

Problemas en el sistema educativo que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno del presidente electo José Raúl Mulino y quien sea designado como ministro de Educación, a partir del próximo 1 de julio.

Para el dirigente magisterial, Diógenes Sánchez, este es un tema que todavía no ha sido solucionado, como lo es el caso del Colegio Alfredo Cantón, que todavía siguen sus estudiantes dando clases en un edificio alquilado frente a la Iglesia del Carmen, donde estaba el Oxford School.

Además de esto, esta el caso de la escuela República de Venezuela, el Comercial Bolívar, el del colegio Elena Chávez de Piñate, entre otros.

Sánchez también habló del caso de la escuela IPT de Veraguas, la cual tiene 13 años desde que se inició su reparación y aún no se entregan sus instalaciones, lo mismo que el caso del colegio José de Sucre en Chiriquí, entre otros.

"Creo que ese es uno de los graves problemas que tiene todavía el Ministerio de Educación (Meduca). Además de ello a estas alturas todavía hay docentes que no han sido nombrados, por lo que no entendemos cómo finalizando el trimestre todavía no se han hecho los nombramientos y los que han sido designados desde el principio del año escolar, aún muchos no han cobrado", aseguró.'

Por su parte, Humberto Montero, dirigente magisterial del Frente de Educadores Independientes (Frenei), señaló que las autoridades del actual Gobierno, que están a días de su salida, no han podido cumplir con la finalización de las escuelas ranchos, las que están en mal estado, así como el de los textos escolares que llegaron a medias.

"Los textos escolares 2024 no han llegado en su totalidad a muchas escuelas, han llegado a media, o mismo que el año pasado. El tema más preocupante es el de la leche, la crema nutricional y las galletas, algo que también denunciamos sobre una licitación que hizo el Meduca, en la cual esos alimentos estaban llegando hasta tres días tardes", argumentó.

Montero explicó que unos 20 millones de dólares costó esa licitación para el tema de la leche y las galletas nutricionales.

"Para nosotros es lamentable que culminado el primer trimestre, textos escolares a media y la leche, la galleta y la crema no ha llegado a los colegios, esto es inadmisible ante la situación crítica que tenemos en el país de que algunos niños inclusos asisten a clases sin comer", dijo.

Expresó el dirigente que en su momento el presidente Laurentino Cortizo habló de 300 corregimientos vulnerables que les iban dar la alimentación a los niños, sin embargo, en algunos puntos de Panamá Oeste, el Este y la capital, todavía hay estudiantes que no reciben una alimentación.

"Para nosotros es preocupante este tema", dijo.

En cuanto a los retos que tendrá el gobierno de José raúl Mulino a partir del 1 de julio, uno de los más importantes sería el de atacar el tema de las escuelas pues hay algunos que datan de hace más de 60 años de haberse construido.

Puntualizó que para ello se requiere un viceministro de infraestructura que recorra las escuelas.

