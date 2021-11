Poulett Morales: 'Obtuve mi verdadera libertad estando detenida'

Su historia detrás del Ministerio Público y una detención preventiva. La empresaria Poulett Morales presenta su libro "40 años de cautiverio 143 días en libertad", un proyecto que nació tras el encierro que asegura, encarceló su cuerpo, y le liberó el alma. Una edición cargada de revelaciones, emociones y espiritualidad, siete años después de un proceso judicial por un contrato con el Estado, herida que aún la resquebraja.

Siete años después, ¿cómo defines tus días de encierro?

Muy duro. Fue un momento donde fui procesada no judicialmente, sino espiritualmente. Fui apartada, y siento que dentro de todo fue algo autorizado por Dios. Definitivamente, soy otra mujer. Fue un momento donde me sentí morir como madre, como empresaria, como panameña, porque el sentirse acusado sin poder defenderte, es una situación muy difícil.

¿Cuándo lo entendiste, como una prueba de Dios?

Ni siquiera creo que lo entendí estando detenida. El libro está lleno de muchos sentimientos, de rabia de dolor, de mucha tristeza. Yo entendí que todo esto estaba planeado, hoy. Después de que este libro salió a la luz. Más que un libro de bochinche, es un libro lleno de promesas bíblicas, y lo cuento porque es mi historia detrás del Ministerio Público y una detención preventiva. No todo el mundo tiene la fuerza de contar su historia sin filtros y sin efectos especiales.

¿Cuál es tu significado de justicia?

Que no hay. Aquí es apelar a la misericordia de Dios, porque es 'sálvese quien pueda'. Estoy aquí siete años después, en medio de un proceso. No era cuestión de justificarme ante los medios de comunicación o ante lo que cualquiera pudiera pensar, es justificarme ante los tribunales, y eso lo aprendí muy tarde.

Una prueba de Dios, ¿cómo fue tu Vía Crucis?

Mi vida no va a ser la misma, y no lo es. Yo tengo siete años de no dormir. Escribir fue una terapia. Estando detenida, nace inclusive el nombre. Lo escribí por mí y por mi país, para que nunca más le hagan a alguien, lo que me hicieron a mí. Pienso que es un libro, que debería leer todo estudiante de leyes, porque en algún momento serán fiscales, jueces, magistrados y tienen que saber que las leyes no se pueden regir por lo que te diga alguien que esté más arriba. Cada decisión que tome alguien que tenga un poder político o económico, sea correcta o equivocada, afecta a muchas personas. Es un libro histórico porque fue un momento en donde Panamá vivió una persecución política, judicial, emocional, humana. Donde más de 150 empresarios quedaron en procesos judiciales, más de 200 personas quedaron indispuestas para crear nuevas fuentes de empleo. Yo como empresaria, no quiero volver a venderle más nunca al Estado.

¿Cuáles son esas huellas físicas y emocionales que te dejó este proceso?

Huellas físicas, me enfermé, todavía sigo pagando parte de esas consecuencias. De que hay una secuela emocional, la hay. Tengo una herida que puede estar cerrada, pero supura. Donde me acuerdo de una u otra cosita me resquebrajo, porque fue un momento muy difícil, perdí muchas cosas que valían. Perdí mi matrimonio, mi hogar. Una vez salí de la reclusión, tenía que volver a emparchar mi vida, enfrentar los bancos, la sociedad y las emociones de mis hijos.

¿Ya perdonaste?

Una de las cosas que más Dios ha tratado de trabajar en mi vida, es el perdón. Sin perdón no hay avance. Estoy enfocada en salir adelante, en volver a levantarme. El que hace plata una vez, la hace dos veces. Perdí todo, mi dinero, mi esfuerzo de 20 años.

En los momentos difíciles se conocen las verdaderas amistades, ¿cómo es tu experiencia?

Hoy que he logrado salir adelante, la gente va a decir, estuve allí, lloré por ti, pero es mentira. No los voy a juzgar porque en ese momento, nadie sabía quien era culpable, y quien era inocente. Para mí lo más importante eran mis hijos. Ojo, tengo muy buenas amistades, personas con las que puedo contar, pero me sobran dedos.

¿Por qué '40 años de cautiverio, 143 días en libertad?

Los verdaderos presos están acá afuera, no en las cárceles. Somos presos a una mala relación, al qué dirán, al último grito de la moda, a la mentira, al engaño, a las drogas, al alcohol y vivimos una vida tan falsa, tan irreal. Y estando en esos 143 días, yo obtuve mi verdadera libertad, porque fue donde me quité la venda de los ojos. Yo allí me di cuenta con quién podía contar, con quién no, y qué es lo más importante. Yo adquirí mi verdadera libertad estando detenida.

¿Específicamente, de qué te liberaste en esos 143 días?

De la metira.

