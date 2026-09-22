Presidente J. R. Mulino hablará este miércoles en Asamblea de la ONU

José Raúl Mulino hablará este miércoles, en la sesión de la mañana, en la 81° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Mulino será el orador número 20, el penúltimo de la jornada matutina de la Asamblea General.

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Antes de él, expondrá el Jefe de Estado de la República Centroafricana, Faustin Archange, mientras que la mañana de discursos presidenciales culminará con la intervención de Taye Atskeselassie Amde, presidente de Etiopía.

Mulino participó este martes en la inauguración del Debate General de la 81° Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Estuvo acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez Acha; el embajador en la ONU, Eloy Alfaro; y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal).

España

Posteriormente, el mandatario panameño sostuvo un encuentro bilateral con el Jefe del Gobierno Español, Pedro Sánchez, en el que conversaron sobre la estrecha cooperación entre ambas naciones.

Sánchez anunció que está coordinando para asistir al próximo Foro Económico de Panamá, en febrero de 2028.'



Mulino expuso a los estudiantes de Columbia University sobre las políticas económicas y sociales que han mejorado las condiciones de miles de panameños y han contribuido a rescatar la reputación del país al sacarlo de listas discriminatorias. Destacó que Panamá sobresale por su posición geográfica estratégica en el mundo y otras cualidades que la complementan.

Mulino, también, se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quien lo felicitó por los avances del Gobierno de Panamá para pasar al Anexo 2 de la lista fiscal de la Unión Europea, entre ellos la aprobación de la Ley de Sustancia Económica y su reglamentación.

A su vez, el presidente panameño participó como invitado de honor en el Foro de Líderes Mundiales (World Leaders Forum), organizado por los estudiantes de Columbia University, en Nueva York.